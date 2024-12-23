Росіяни атакували з дрона Берислав на Херсонщині, загинув цивільний

55-річний місцевий житель перебував на вулиці під час скидання вибухівки.

Російська армія атакувала з безпілотника місто Берислав Херсонської області.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

“Близько 11:45 окупанти атакували Берислав за допомогою дрона. Унаслідок скидання вибухового пристрою смертельне поранення отримав 55-річний чоловік, який перебував на вулиці”, — йдеться в повідомленні.

Внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини пошкоджено щонайменше 12 цивільних об’єктів, зокрема приватні будинки та транспортний засіб.

Від ранку Херсон та область знову перебувають під російськими обстрілами. Ворог скидає вибухівку з дронів на мирних жителів Херсонщини.