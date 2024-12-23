Росіяни близько десятка разів атакували Нікопольщину. Є пошкодження

Упродовж дня російська армія близько десяти разів атакували Дніпропетровську область, зокрема Нікопольщину. Пошкоджені житлові будинки.

Про це ідеться у повідомленні очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Протягом дня російські війська десяток разів атакували Нікопольщину. Накривали вогнем з важкої артилерії, застосовували ударні дрони", — каже очільник ОВА.

Під обстрілами РФ опинилися Нікополь та Марганецька громада. Пошкоджені два приватні будинки та господарські споруди. Зачепило лінію електропередач.

Ніхто з людей не постраждав.