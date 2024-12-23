Тищенко не з'явився на суд у Дніпрі

Прокурор повідомив, що сьогодні о 4-ій ранку Тищенко звернувся до медзакладу в Києві, де йому діагностували ішемічну хворобу серця.

Нардеп Микола Тищенко, якого разом із його охороною підозрюють у незаконному позбавленні волі ексвійськового Дмитра Мазохи у Дніпрі, не з'явився на судове засідання.

Про це повідомляє Рух ЧЕСНО.

Прокурор повідомив, що сьогодні о 4-ій ранку Тищенко звернувся до медзакладу в Києві, де йому діагностували ішемічну хворобу серця.

Справа Тищенка