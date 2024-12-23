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Тищенко не з'явився на суд у Дніпрі

Прокурор повідомив, що сьогодні о 4-ій ранку Тищенко звернувся до медзакладу в Києві, де йому діагностували ішемічну хворобу серця.

Тищенко не з'явився на суд у Дніпрі
Архівне фото
Фото: Борис Корпусенко/Вечірній Київ

Нардеп Микола Тищенко, якого разом із його охороною підозрюють у незаконному позбавленні волі ексвійськового Дмитра Мазохи у Дніпрі, не з'явився на судове засідання.

Про це повідомляє Рух ЧЕСНО.

Прокурор повідомив, що сьогодні о 4-ій ранку Тищенко звернувся до медзакладу в Києві, де йому діагностували ішемічну хворобу серця.

Справа Тищенка

  • Вдень 20 червня у Дніпрі група людей напала на колишнього військового підрозділу "Кракен" Дмитра Павлова, який був зі своєю маленькою дитиною. Павлов зробив зауваження людям у військовій формі без розпізнавальних знаків та в балакалавах, які перебували посеред міста. Невідомі у балаклавах та камуфляжі накинулися на нього, намагалися вдягнути на руки кайданки і почали бити. За інформацією з соцмереж, нападниками були охоронці Тищенка. Сам Тищенко звинуватив ексвійського в причетності до так званих колцентрів. Згодом за фактом нападу відкрили два кримінальні провадження. А київського поліцейського, який брав участь в інциденті, звільнили. 
  • Голова Офісу Президента Андрій Єрмак прокоментував відеозапис конфлікту його кума Тищенка, та військового. Він сказав, що поведінка Тищенка "несумісна зі статусом народного депутата". 
  • 24 червня Тищенку оголосили підозру за ч. 2 ст. 146 КК України. Санкція передбачає до п'яти років обмеження або позбавлення волі. 25 червня Перерський суд призначив запобіжний захід Тищенку - цілодобовий домашній арешт терміном на два місяці. Саме про такий захід клопотала сторона обвинувачення, а захист просив відхилити клопотання.
  • У листопаді суд звільнив від відбування покарання охоронця Тищенка, бо він уклав угоду зі слідством.
  • 17 грудня справу Тищенка скерували до суду.
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