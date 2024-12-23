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ЦПД: північнокорейські боєприпаси тримають російську оборону

Росія все більше стає залежною від КНДР.

ЦПД: північнокорейські боєприпаси тримають російську оборону
Кім Чен Ин та війська КНДР
Фото: Defense Express

Росія все більше залежить від КНДР. Щонайменше 60% боєприпасів, якими РФ обстрілює Україну, отримані від Північної Кореї.

Про це повідомляє керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

"Вони не витягують фронт без їх (північнокорейських, -ред.) боєприпасів, не здатні воювати на Курщині без їх людей, ставатимуть все більш залежними від їх техніки", — каже Коваленко. 

Керівник ЦПД додає, що надалі ВПК РФ ослабне, але "ВПК кндр буде працювати, і щоб він не забезпечував здатність рф воювати, необхідно знищити економічні спроможності рф платити".

За словами керівника ЦПД,  60% артилерійських і мінометних снарядів, які РФ зараз використовує в Україні, надходять саме з КНДР.

"Північнокорейські боєприпаси тримають російську оборону", – заявляє він.

За даними супутникових знімків, у КНДР розширюється площа комплексу з виробництва балістичних ракет Hwasong-11 (відомі на Заході як KN-23 і KN-24), якими РФ обстрілювала Україну.

За інформацією Вашингтона та Сеула, КНДР відправила до Росії приблизно 20 тис. контейнерів з боєприпасами – від артилерійських снарядів калібру 122 мм і 152 мм до новітніх балістичних ракет Hwasong-11.

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