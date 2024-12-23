Киянин продавав гранатомети через інтернет і надсилав їх покупцям поштою

Суд засудив його до 5 років та 1 місяця позбавлення волі.

41-річний киянин, який незаконно придбав, зберігав та у подальшому збував бойові припаси і вибухові пристрої, отримав п'ять років ув'язнення.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Через спеціалізовані сайти чоловік налагодив схему незаконного збуту ручних протитанкових гранатометів на території столиці. Після узгодження вартості та умов доставки, отримання авансу, він відправляв "товар" через популярні поштові відділення.

Правоохоронці здійснили дві оперативні закупки у ході яких задокументовано збут обвинуваченим промислово-виготовлених ракетних протитанкових гранат РПГ АТ-4.

Під час суду обвинувачений визнав себе винним та розкаявся у вчиненому. Суд засудив його до 5 років та 1 місяця позбавлення волі.

Влітку в Київській, Миколаївській та Львівській областях затримали шістьох осіб, які намагались продати криміналітету бойові зброю, знайдену в деокупованих регіонах України.