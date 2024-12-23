Патрульні також виявили у нього предмет, схожий на гранату.

В Оболонському районі Києва патрульні затримали водія, який скоїв ДТП та поїхав з місця події, повідомили у столичній поліції.

Подія трапилася днями, на спецлінію 112 чоловік повідомив, що водій автомобіля КІА пошкодив його транспортний засіб та поїхав у невідомому напрямку.

Підозрюваного розшукали. Під час спілкування з керманичем, патрульні виявили у нього явні ознаки наркотичного сп'яніння.

“Чоловік категорично відмовився пройти огляд у встановленому законом порядку та зізнався, що має з собою наркотики. Оглянувши транспортний засіб, патрульні виявили предмет, схожий на гранату”, ‒ зазначили патрульні.

Крім того, в автомобілі перебував пасажир, який помітно нервував. Правоохоронці провели перевірку та виявили зіп-пакет з ймовірними наркотиками.

Інспектори затримали чоловіків, склали на водія відповідні адміністративні матеріали та викликали на місце слідчих для подальшого з'ясування всіх обставин події.