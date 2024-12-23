ГУР: У відкритому морі зламалося судно, яке РФ відправила по своїх солдатів до Сирії

Вантажне судно "Sparta" для вивезення російських військ з Сирії зламалось у відкритому морі.

Про це повідомила українська розвідка.

"Вантажне судно “Sparta”, яке росія відправила для вивезення свого озброєння і техніки із Сирії, зламалось під час руху ― вийшла з ладу паливна трубка головного двигуна. Екіпаж росіян намагається усунути проблему і дрейфує у відкритому морі поблизу Португалії", – зазначили у ГУР.

Також там повідомили, що залишки російського контингенту у Сирії завершили стягуватись з віддалених районів та перебувають лише у двох місцях: на авіабазі у Хмеймімі та військово-морській у Тартусі.

Частину свого озброєння та техніки із порту Тартуса росія почала перекидати морським шляхом до Лівії.

У розвідці кажуть, що також російські військові у Сирії активно обговорюють нібито вимогу нової влади арабської республіки до Москви повністю вивести свій військовий контингент із сирійської території, зокрема з баз у Хмемімі й Тартусі не пізніше 20 лютого 2025 року. Цей крок нібито пов'язаний із прагненням нової влади в Дамаску домогтися зняття міжнародних санкцій.