За добу на фронті відбулося 234 зіткнення, у Кураховому тривають бої в міській забудові

Найбільше бойових дій за добу було на Времівському напрямку.

Розпочалась тисяча тридцять четверта доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби зафіксовано 234 бойових зіткнення.

Про це повідомив Генштаб.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети, а також 15 авіаударів, скинувши 29 КАБ. Крім цього, здійснив більш ніж 4200 обстрілів, з них 151 — із реактивних систем залпового вогню та задіяв для уражень 2053 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Щербинівка, Торецьк, Катеринівка, Костянтинівка, Новодмитрівка, Андріївка, Дачне.

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу, одну станцію РЕБ, склад боєприпасів, склад БпЛА, крім того, уражено чотири інші важливі об’єкти загарбників.

На Харківському напрямку ворог сім разів штурмував позиції наших військ в районах населених пунктів Гоптівка, Глибоке, Висока Яруга, Бугруватка, Стариця.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Кучерівки, Степової Новоселівки, Богуславки, Загризового та Нової Кристинівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 36 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Зелений Гай, Новосергіївка, Новоєгорівка, Греківка, Макіївка, Надія, Іванівка, Терни, Торецьк, Григорівка та в напрямку Дружелюбівки, Діброви, Серебрянки.

На Сіверському напрямку 12 боєзіткнень відбулось поблизу Білогорівки, Верхньокам’янського, Івано-Дар’ївки та Виїмки. Для проведення штурмових дій в напрямку Верхньокам’янського противник використовував бронетехніку, баггі та мотоцикли.

На Краматорському напрямку окупанти атакували сім разів у районі Васюківки, Часового Яру та Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив сім атак в районах Торецька та Дружби.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 37 штурмових і наступальних дій агресора поблизу населених пунктів, таких як Лисівка, Суха Балка, Промінь, Зелене, Українка, Даченське, Шевченко, Новоукраїнка, Покровськ, Нововасилівка, Новоєлізаветівка та Новооленівка.

Бронетехніку для спроб прориву нашої оборони ворог використовував неподалік Зеленого, Даченського, Шевченко, Новоєлізаветівки та Новооленівки. Противник успіху не мав, продовжує накопичувати сили.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 30 атак. Окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Сонцівка, Старі Терни, Курахове, Ясенове, Дачне та у напрямку Андріївки. В Кураховому тривають бої в міській забудові.

На Времівському напрямку противник здійснив 44 штурми наших позицій в районах Великої Новосілки, Костянтинопільського, Янтарного, Успенівки, Розливу, Роздольного, Новосілки, Благодатного, Времівки та у напрямку населеного пункту Багатир. При відбитті штурмів наші воїни, зокрема, знищили 1 танк та 2 ББМ противника, ще 3 танки та 1 ББМ – пошкоджено.

На Оріхівському напрямку ворог один раз атакував в районі Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку російські загарбники чотири рази намагалися витіснити з позицій наші підрозділи. Отримали жорстку відсіч, зазнали втрат.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території РФ активно застосовує артилерію та ударні БпЛА по районах українських населених пунктів.

Триває операція в Курській області. За минулу добу українські захисники відбили 27 ворожих атак на напрямку. Противник здійснив 440 обстрілів.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.