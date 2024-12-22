Головне за неділю, 22 грудня: майже 120 боєзіткнень, День дипломата, Фіцо у Путіна

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 16:00 22 грудня відбулося 117 бойових зіткнень.

На Времівському напрямку окупанти 23 рази атакували позиції наших військ біля Новосілки, Костянтинопільського, Янтарного, Успенівки, Розливу, Роздольного, Новосілки, Благодатного та Времівки.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України впродовж доби відбили 10 атак російських загарбників, ще 11 атак станом на 16 годину тривали. Противник здійснив близько 300 обстрілів.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 22 грудня – в новині.

Президент України Володимир Зеленський привітав українських працівників дипломатичної служби з професійним святом та подякував за роботу заради інтересів України й на народу. Глава держави окреслив головні завдання дипломатів на 2025 рік.

"Бути послом України, бути українським дипломатом – це бути людиною, яка може відповісти абсолютно конкретно на питання, що саме було вами зроблено для наближення миру, для захисту інтересів України й українців. Наступний рік буде ключовим з точки зору цього завдання. Ми повинні зробити все, щоб 25-й рік став для України роком миру", – наголосив Володимир Зеленський.

Докладніше – в новині.

Упродовж минулої доби з України виїхали 150 000 людей. Прикордонники зазначають, що це рекордний пасажиропотік за останні роки, повідомляє Держприкордонслужба.

"Передріздвяний період спричинив рекордну кількість перетинів державного кордону. За останню добу його перетнули 150 000 громадян – це один із найвищих показників за останні роки", – йдеться у повідомленні.

За інформацією ДПСУ, пасажиропотік зріс на всіх напрямках, але найбільше людей перетинає кордон на пунктах пропуску з Польщею. Також додають, що значної різниці між в’їздом в Україну та виїздом з неї немає. Щодня кордон перетинають у середньому по 75 000 осіб в обидва напрямки.

А от прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо прилетів до Москви, повідомили російські ЗМІ.

Зазначається, що Фіцо вже зустрівся з Владіміром Путіним. Імовірно, тема їхньої розмови - угода про транспортування російського газу через Україну до Європи, термін дії якої спливає в кінці грудня.

Напередодні президент Сербії Александр Вучич повідомив, що він неофіційно дізнався про запланований візит глави словацького уряду Роберта Фіцо до Росії, оскільки Україна з 1 січня 2025 року зупиняє транзит російського газу.

Папа Римський Франциск вкотре нагадав світові про страждання України від війни і закликав до "різдвяного перемир’я" у всьому світі, повідомляє Vatican News.

"Стражденна Україна і далі потерпає від обстрілів міст, які іноді пошкоджують школи, лікарні, храми. Нехай же замовкне зброя і залунає різдвяна коляда! Молімося, щоб на Різдво припинився вогонь на всіх воєнних фронтах, у Святій Землі, в Україні, на всьому Близькому Сході та в усьому світі", - сказав Папа Римський.

Він також згадав про сектор Гази, нагадавши про дітей, які гинуть від куль, про бомбардування шкіл і лікарень, і висловив занепокоєння ситуацією в Мозамбіку.

Обраний президентом США Дональд Трамп під час публічного виступу у Феніксі, який транслював телеканал FoxNews, заявив, що чекає зустрічі з Владіміром Путіним, щоб домовитися з ним про закінчення війни в Україні.

"Одна з речей, яку я хочу зробити, і швидко, і президент Путін сказав, що хоче зустрітися зі мною якомога швидше. Тож ми чекатимемо цього, ми маємо покласти край цій війні", - заявив Трамп.

Він також зазначив, що рахунок жертвам у війні йде на мільйони і що вона б не почалася, якби на момент її початку він обіймав посаду президента США.

Раніше, 19 грудня, Путін заявляв, що чотири роки не спілкувався з Трампом, готовий до контактів із ним, але не знає, коли це може статися.

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Тримаймося і наближаємо Перемогу!