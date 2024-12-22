Зеленський: Наступний рік буде ключовим, ми повинні зробити все, щоб він став для України роком миру

Президент України Володимир Зеленський привітав українських працівників дипломатичної служби з професійним святом та подякував за роботу заради інтересів України й на народу. Глава держави окреслив головні завдання дпломатів на 2025 рік.

Про це глава держави сказав під час свого виступу з нагоди Дня дипломата, повідомляє пресслужба Офісу президента.

"Бути послом України, бути українським дипломатом – це бути людиною, яка може відповісти абсолютно конкретно на питання, що саме було вами зроблено для наближення миру, для захисту інтересів України й українців. Наступний рік буде ключовим з точки зору цього завдання. Ми повинні зробити все, щоб 25-й рік став для України роком миру", – наголосив Володимир Зеленський.

Президент закликав розбудовувати відносини з ключовими партнерами – США та країнами Європи, реагувати на зміни внутрішнього балансу сил і настроїв на Близькому Сході, у регіоні Затоки, у Північній Африці, Сахелі та Латинській Америці, просувати інтереси України у відносинах з Китаєм, Індією, іншими державами Азії, розвивати реальне партнерство з Японією та більш змістовні відносини з Кореєю.

"У світі є сотні напрямків відносин, у яких для України потрібен реальний, конкретний, відчутний результат. І саме це ваша робота: бути в усіх потрібних кабінетах, бути в медіа, бути у спілкуванні з усіма потрібними для України людьми, бути зрозумілими так, щоб Україна мала необхідний результат", – зазначив Володимир Зеленський.

Окремі напрямки – Європейський Союз і все необхідне для повноправного членства та наповнення змістом роботи з НАТО.

"Партнери мають знати, що може дати Україна Альянсу, чому це буде краще для всіх і як це стабілізує глобальні відносини. Альянс для України – це досяжно, але досяжно тільки тоді, коли за це рішення б’ємось на всіх потрібних рівнях", – підкреслив Глава держави.

Ще одне ключове завдання на наступний рік – налагодити системну роботу щодо всіх аспектів справедливості миру для України. Ідеться про відповідальність Росії за війну, санкції проти РФ та пошук тих російських активів, які поки не заморожені.

"Також ваше завдання – працювати якнайбільше з усіма партнерами, які вже інвестують або можуть стати інвесторами в наше внутрішнє українське виробництво зброї, у наші спільні проєкти з відновлення", – додав Президент.

Окремо Володимир Зеленський наголосив, що вже погоджена низка нових призначень для українських посольств, серед яких – суспільні та громадські лідери.

Також Глава держави відзначив працівників і працівниць МЗС орденами "За заслуги" ІІІ ступеня.