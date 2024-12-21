Ракетна атака на Київ: у чотирьох районах зафіксовано падіння уламків (оновлено)
Ракетна атака на Київ: у чотирьох районах зафіксовано падіння уламків (оновлено)
Зеленський про Путіна: "Люди гинуть, а йому "цікаво"… Довбойоб"
Зеленський про Путіна: "Люди гинуть, а йому "цікаво"… Довбойоб"
У Міноборони відреагували на відео, де люди в формі та поліцейський "викурювали" чоловіка з автомобіля
У Міноборони відреагували на відео, де люди в формі та поліцейський "викурювали" чоловіка з автомобіля
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
​Непридатних до військової служби будуть виключати з військового обліку, — голова центральної ВЛК ЗСУ
​Непридатних до військової служби будуть виключати з військового обліку, — голова центральної ВЛК ЗСУ
Не страшно і не соромно. Як сповідатися, щоб отримати прощення?
Не страшно і не соромно. Як сповідатися, щоб отримати прощення?
​Низка нардепів хоче через Конституційний суд визнати всі конкурси з «міжнародниками» неконституційними (документ)
​Низка нардепів хоче через Конституційний суд визнати всі конкурси з «міжнародниками» неконституційними (документ)
Внаслідок ракетного удару росіян пошкоджено будівлю костелу святого Миколая в Києві
Внаслідок ракетного удару росіян пошкоджено будівлю костелу святого Миколая в Києві
Журналістка Ольга Мусафірова: «Спомин з раннього дитинства — бабуся з мамою пишуть лист на адресу "Москва, Кремль"…»
Журналістка Ольга Мусафірова: «Спомин з раннього дитинства — бабуся з мамою пишуть лист на адресу "Москва, Кремль"…»
ГоловнаПолітика

Директор ЦРУ відвідав Україну і зустрівся зі Зеленським

Президент повідомив, що неодноразово зустрічався із Бернсом.

Директор ЦРУ відвідав Україну і зустрівся зі Зеленським
Володимир Зеленський і Вільям Бернс
Фото: ОПУ

Україну відвідав з останнім візитом як директор ЦРУ Вільям Бернс

Про це повідомив Володимир Зеленський.

Глава держави зазначив, що провів із Бернсом «багато зустрічей за час цієї війни», і подякував за допомогу.

«Зазвичай про такі зустрічі не повідомляють публічно, і всі наші зустрічі – і в Україні, і в інших європейських країнах, і в Америці, і в інших частинах світу – відбувались без офіційного інформування», - зауважив український президент.

Зеленський додав, що «таємниць не розголошуємо, але контакт зберігаємо». 

  • У вересні Бернс заявив, що у перший рік повномасштабного російського вторгнення в Україну був реальний ризик застосування Росією тактичної ядерної зброї. За його словами, це було восени 2022. РФ дипломатичним шляхом переконували утриматися від ядерного удару.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies