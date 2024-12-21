Директор ЦРУ відвідав Україну і зустрівся зі Зеленським

Україну відвідав з останнім візитом як директор ЦРУ Вільям Бернс.
Про це повідомив Володимир Зеленський.
Глава держави зазначив, що провів із Бернсом «багато зустрічей за час цієї війни», і подякував за допомогу.
«Зазвичай про такі зустрічі не повідомляють публічно, і всі наші зустрічі – і в Україні, і в інших європейських країнах, і в Америці, і в інших частинах світу – відбувались без офіційного інформування», - зауважив український президент.
Зеленський додав, що «таємниць не розголошуємо, але контакт зберігаємо».
- У вересні Бернс заявив, що у перший рік повномасштабного російського вторгнення в Україну був реальний ризик застосування Росією тактичної ядерної зброї. За його словами, це було восени 2022. РФ дипломатичним шляхом переконували утриматися від ядерного удару.