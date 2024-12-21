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Росіяни атакували Слов'янськ авіабомбами і поранили трьох людей

Пошкоджено щонайменше 46 приватних будинків, 12 автомобілів.

Росіяни атакували Слов'янськ авіабомбами і поранили трьох людей
Фото ілюстративне
Фото: EPA/UPG

Вчора, 20 грудня російські війська атакували приватний сектор Слов'янська Донецької області двома авіабомбами «ФАБ-500». 

Як повідомили у Нацполіції, поранень зазнали чоловік та дві жінки. 

Атака на житловий сектор сталася близько 17.00. У перші хвилини після обстрілу на допомогу людям прибули поліцейські та рятувальники.

Один з авіаударів прямим влучанням зруйнував будинок 71-річної місцевої жительки. Жінка отримала поранення і була госпіталізована. З-під завалів її оселі поліцейські врятували собаку.

Крім того, поранення зазнали 60-річний чоловік та 66-річна жінка. Пошкоджено щонайменше 46 приватних будинків, 12 автомобілів.

Зібрані поліцейськими докази воєнного злочину РФ передано до СБУ. Правова кваліфікація події – ч.1 ст.438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

  • Російська армія скинула авіабомбу на житловий будинок у Костянтинівці. Одна людина загинула.
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