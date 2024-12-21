Вчора, 20 грудня російські війська атакували приватний сектор Слов'янська Донецької області двома авіабомбами «ФАБ-500».

Як повідомили у Нацполіції, поранень зазнали чоловік та дві жінки.

Атака на житловий сектор сталася близько 17.00. У перші хвилини після обстрілу на допомогу людям прибули поліцейські та рятувальники.

Один з авіаударів прямим влучанням зруйнував будинок 71-річної місцевої жительки. Жінка отримала поранення і була госпіталізована. З-під завалів її оселі поліцейські врятували собаку.

Крім того, поранення зазнали 60-річний чоловік та 66-річна жінка. Пошкоджено щонайменше 46 приватних будинків, 12 автомобілів.

Зібрані поліцейськими докази воєнного злочину РФ передано до СБУ. Правова кваліфікація події – ч.1 ст.438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).