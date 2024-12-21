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У ПП "Угринів" викрили чоловіка, який розлучився, прикинувся жінкою та прихопив у подорож колишню

Після викриття прикордонниками обману чолвоік стверджував, що із дитинства відчуває себе жінкою.

У ПП "Угринів" викрили чоловіка, який розлучився, прикинувся жінкою та прихопив у подорож колишню
Фото ілюстративне
Фото: ДПСУ

У пункті пропуску "Угринів" прикордонники викрили чоловіка, який прикидався жінкою, щоб виїхати з України.

"В пункт пропуску «Угринів» на виїзд з України прибула особа, яка на контроль надала документи на ім’я жінки. Проте, прикордонники одразу помітили ознаки підробки паспортного документа", – йдеться у повідомленні ДПСУ. 

За декілька хвилин виявилося, що дівчиною на ім’я Олександра насправді є 22-річний житель столиці Андрій.

Чоловік, який видавав із себе жінку
Фото: ДПСУ
Чоловік, який видавав із себе жінку

"Однак, головний герой «магічного перевтілення» продовжував розповідати прикордонникам, що з дитинства відчуває себе жінкою. Але такий рольовий конфлікт лише викликав сумніви у правоохоронців", – зазначили прикордонники. 

З’ясувалося, що чоловік був одруженим, а перед поїздкою за кордон вирішив розлучитися. Проте жінка не залишилася в Україні. Прикордонники серед пасажирів автобуса знайшли і її. 

"Ймовірно, метою такого б’юті-маскування було лише прагнення чоловіка перетнути кордон", – йдеться у повідомленні. 

Про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 КК України «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів» прикордонники поінформували співробітників Нацполіції.

Чоловік у супроводі співробітників Нацполіції повернувся в Україну. А його колишня дружина попрямувала далі за кордон.

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