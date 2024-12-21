В Україні створюють перелік озброєння вітчизняного виробництва "Зброя Перемоги"

Державні замовники озброєння і військової техніки повинні будуть враховувати цей перелік під час планування держзакупівель ОВТ.

20 грудня Кабінет міністрів України підтримав постанову Мінстратегпрому “Зброя Перемоги”. Ця постанова, фактично, визначає новий термін “Зброя Перемоги”.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Мінстратегрому.

У міністерстві пояснили, що це – перелік пріоритетних зразків озброєння, військової і спеціальної техніки, ракет і боєприпасів, безпілотних систем, засобів радіоелектронної боротьби, роботизованих комплексів вітчизняного виробництва.

Державні замовники озброєння і військової техніки повинні будуть враховувати цей перелік під час планування держзакупівель ОВТ.

Для цього внесуть зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2022 р. Nº 1275 "Деякі питання здійснення оборонних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану", щодо визначення порядку укладення довгострокових державних контрактів на закупівлю товарів, включених до переліку "Зброя Перемоги".

Також постановою "Зброя перемоги" затвердили порядок формування переліку пріоритетних зразків ОВТ. Його має сформувати Міністерство оборони на основі потреб, визначених Генштабом та держзамовниками з урахуванням спроможностей українського ОПК, поданих Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості.

Критерії формування переліку:

зразки озброєння складають основу уніфікованого штату сил оборони та сил безпеки;

зразки озброєння прийнято на озброєння, кодифіковано та/або допущено до експлуатації;

потреба в таких зразках озброєння зберігатиметься наступні три, пʼять або десять років;

випуск (виробництво) зразків озброєння освоєно, здійснюється їх серійне виробництво вітчизняними підприємствами оборонно-промислового комплексу;

локалізація виробництва зразків озброєння становить не менше 50% виробничої собівартості товару.

Перелік "Зброї Перемоги" буде затверджений Кабінетом Міністрів України за поданням Міністерства оборони.

"Затвердження переліку Зброї перемоги має стати основою для отримання виробниками довгострокових контрактів – на 3/5/10 років, які будуть бустером у розвитку українського ОПК. Дякую Премʼєр-міністру України Денису Шмигалю та членам Уряду за підтримку українських зброярів та вітчизняного виробника на законодавчому рівні", – розповів міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін.