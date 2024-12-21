Журналістка Ольга Мусафірова: «Спомин з раннього дитинства — бабуся з мамою пишуть лист на адресу "Москва, Кремль"…»
Журналістка Ольга Мусафірова: «Спомин з раннього дитинства — бабуся з мамою пишуть лист на адресу "Москва, Кремль"…»
Усик знову здивував образом: головною деталлю став котик
Усик знову здивував образом: головною деталлю став котик
Не страшно і не соромно. Як сповідатися, щоб отримати прощення?
Не страшно і не соромно. Як сповідатися, щоб отримати прощення?
Внаслідок ракетного удару росіян пошкоджено будівлю костелу святого Миколая в Києві
Внаслідок ракетного удару росіян пошкоджено будівлю костелу святого Миколая в Києві
​Низка нардепів хоче через Конституційний суд визнати всі конкурси з «міжнародниками» неконституційними (документ)
​Низка нардепів хоче через Конституційний суд визнати всі конкурси з «міжнародниками» неконституційними (документ)
​Непридатних до військової служби будуть виключати з військового обліку, — голова центральної ВЛК ЗСУ
​Непридатних до військової служби будуть виключати з військового обліку, — голова центральної ВЛК ЗСУ
Зеленський про Путіна: "Люди гинуть, а йому "цікаво"… Довбойоб"
Зеленський про Путіна: "Люди гинуть, а йому "цікаво"… Довбойоб"
Ракетна атака на Київ: у чотирьох районах зафіксовано падіння уламків (оновлено)
Ракетна атака на Київ: у чотирьох районах зафіксовано падіння уламків (оновлено)
У Міноборони відреагували на відео, де люди в формі та поліцейський "викурювали" чоловіка з автомобіля
У Міноборони відреагували на відео, де люди в формі та поліцейський "викурювали" чоловіка з автомобіля
ГоловнаСуспільствоВійна

Російська армія атакувала Одещину двома ракетами Х-31П

Також сили ППО знищили шість російських розвідувальних безпілотників.

Російська армія атакувала Одещину двома ракетами Х-31П

Російська армія випустила дві протирадіолокаційні ракети Х-31П з акваторії Чорного моря у напрямку Одеської області. 

Про це повідомили у повітряному командуванні "Південь".

"Напередодні зранку російські окупаційні війська атакували Одещину двома протирадіолокаційними ракетами Х-31П з акваторії Чорного моря, обидві - не досягли своїх цілей. Ввечері ворог завдав два авіаудари із застосуванням КАБів по Херсонщині", — ідеться у повідомленні.

Фото: Повітряне командування "Південь"

Також минулої доби на півдня збили шість російських розвідувальних безпілотників, з яких — три "Орлана", два БпЛА "ZALA" та один "Supercam". Окрім цього, знищили ударний дрон "Ланцет".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies