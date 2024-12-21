Російська армія атакувала Одещину двома ракетами Х-31П

Також сили ППО знищили шість російських розвідувальних безпілотників.

Російська армія випустила дві протирадіолокаційні ракети Х-31П з акваторії Чорного моря у напрямку Одеської області.

Про це повідомили у повітряному командуванні "Південь".

"Напередодні зранку російські окупаційні війська атакували Одещину двома протирадіолокаційними ракетами Х-31П з акваторії Чорного моря, обидві - не досягли своїх цілей. Ввечері ворог завдав два авіаудари із застосуванням КАБів по Херсонщині", — ідеться у повідомленні.

Фото: Повітряне командування "Південь"

Також минулої доби на півдня збили шість російських розвідувальних безпілотників, з яких — три "Орлана", два БпЛА "ZALA" та один "Supercam". Окрім цього, знищили ударний дрон "Ланцет".