Російська армія атакувала Одещину двома ракетами Х-31П

Російська армія випустила дві протирадіолокаційні ракети Х-31П з акваторії Чорного моря у напрямку Одеської області.
Про це повідомили у повітряному командуванні "Південь".
"Напередодні зранку російські окупаційні війська атакували Одещину двома протирадіолокаційними ракетами Х-31П з акваторії Чорного моря, обидві - не досягли своїх цілей. Ввечері ворог завдав два авіаудари із застосуванням КАБів по Херсонщині", — ідеться у повідомленні.
Також минулої доби на півдня збили шість російських розвідувальних безпілотників, з яких — три "Орлана", два БпЛА "ZALA" та один "Supercam". Окрім цього, знищили ударний дрон "Ланцет".
- Росіяни вдарили з артилерії по Станіславу Херсонської області. Унаслідок обстрілу постраждали двоє цивільних. Також вранці ворог атакував Томину Балку. Там загинув цивільний. Крім того, в ОВА показали наслідки вчорашнього авіаудару по Херсонському обласному онкодиспансеру. Будівля зазнала руйнувань.