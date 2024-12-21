У Херсоні через російські обстріли поранень зазнала дитина

У Херсоні внаслідок ранкового обстрілу Корабельного району постраждала 13-річна дівчинка.

Про це повідомляє начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Через російський обстріл Корабельного району постраждала дитина. Поранення руки дістала дівчинка 2009 року народження", — написав Прокудін.

Росіяни вдарили з артилерії по Станіславу Херсонської області. Унаслідок обстрілу постраждали двоє цивільних. Також вранці ворог атакував Томину Балку. Там загинув цивільний. Крім того, в ОВА показали наслідки вчорашнього авіаудару по Херсонському обласному онкодиспансеру. Будівля зазнала руйнувань.