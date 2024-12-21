Головне за ніч та ранок суботи, 21 грудня: масштабні перестановки в МЗС, понад 200 ворожих штурмів, 57 знищених БпЛА

Нічна повітряна атака, 211 бойових зіткнень, бої на Покровському та Времівському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, вибухи в Казані, фіналісти нацвідбору на Євробачення.

Президент Володимир Зеленський провів масштабні кадрові перестановки в МЗС і звільнив українських послів у низці держав.

Укази глави держави про звільнення послів України оприлюднені на сайті Офісу Президента.

Докладніше – в новині.

У ніч на 21 грудня Росія атакувала зенітною керованою ракетою С-400 із ТОТ Донецької обл. у напрямку Полтавщини. Також ворог атакував Україну 113-ма ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками інших типів.

"Станом на 9:00 підтверджено збиття 57 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій, Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях", — ідеться у повідомленні.

Через активну протидію Сил оборони 56 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків). У Запорізькій та Харківській областях збиті ударні БпЛА пошкодили приватні та багатоквартирні будинки, майно та авто громадян.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що на фронті за минулу добу відбулося 211 боєзіткнень.

Російська армія продовжує тиснути на трьох напрямках фронту. Активізувався ворог і на Куп'янському напрямку.

Сорок шість атак, таку кількість за минулу добу, відбито нашими захисниками на Покровському напрямку.

Тридцять шість разів окупанти атакували в районах Успенівки, Дальнього, Янтарного, Розливу, Богатиря, Великої Новосілки, Макарівки, Новосілки, Новополя та Новодарівки на Времівському напрямку.

Курський напрямок: п’ятдесят бойових зіткнень, дев’ять ворожих авіаційних ударів одинадцятьма КАБами, більше ніж чотириста артилерійських обстрілів наших позицій.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1860 окупантів, також знищені 10 ворожих танків. Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила вже близько 772 280 військових.

Про інші втрати ворога – в новині.

Міноборони РФ 21 грудня заявило про атаку українських безпілотників на Татарстан. 8 ударів зафіксовано у Казані, в аеропорту Іжевська ввели план "Килим", повідомляють росЗМІ.

Німецька поліція підтвердила затримання терориста, який на автомобілі врізався у натовп посеред різдвяного ярмарку у місті Магдебург. Ним виявився уродженець Саудівської Аравії, який тривалий час проживав у Німеччині. Чоловіку 50 років.

Як пише Deutsche Welle, експерти відзначають нетипові для подібних інцидентів вік та національність нападника - зазвичай теракти здійснюють молоді радикали, а Саудівська Аравія практично ніколи не фігурує у цих подіях після 11 вересня 2001 року, коли 18 її громадян взяли участь у найкривавішій терористичній атаці в історії людства.

Наразі відомо про двох загиблих, серед яких дитина. Постраждали щонайменше 60 відвідувачів ярмарку.

Уряд Саудівської Аравії офіційно висловив співчуття Німеччині та засудив насильство проти цивільного мирного населення.

Продюсерка національного відбору на Євробачення-2025 Тіна Кароль після етапу прослуховувань визначила дев'ятьох фіналістів, які у лютому в режимі концерту наживо змагатимуться за право представляти Україну на пісенному конкурсі.

Як повідомляє суспільний мовник, на суд професійного журі та глядачів потраплять такі композиції:

Future Culture — Waste My Time KHAYAT — HONOR KRYLATA — STAY TRUE MOLODI — my sea Ziferblat — Bird of pray Абіє — Дім ДК Енергетик — Сіль Маша Кондратенко — No time to cry Влад Шериф — Wind of change

Ще одного фіналіста серед тих, хто потрапив до лонг-листа, але не пройшов прослуховування, оберуть українці шляхом голосування у застосунку "Дія". Там само можна вже зараз віддати голоси за членів журі.

Фінал нацвідбору відбудеться 8 лютого, а саме Євробачення у Базелі заплановане з 13 до 17 травня 2025 року.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!