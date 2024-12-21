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Водієм, що наїхав на людей у Магдебурзі, виявився 50-річний уродженець Саудівської Аравії

Загинуло двоє людей, постраждали щонайменше 60.

Водієм, що наїхав на людей у Магдебурзі, виявився 50-річний уродженець Саудівської Аравії
Поліція у Магдебурзі
Фото: EPA/UPG

Німецька поліція підтвердила затримання терориста, який на автомобілі врізався у натовп посеред різдвяного ярмарку у місті Магдебург. Ним виявився уродженець Саудівської Аравії, який тривалий час проживав у Німеччині. Чоловіку 50 років.

Як пише Deutsche Welle, експерти відзначають нетипові для подібних інцидентів вік та національність нападника - зазвичай теракти здійснюють молоді радикали, а Саудівська Аравія практично ніколи не фігурує у цих подіях після 11 вересня 2001 року, коли 18 її громадян взяли участь у найкривавішій терористичній атаці в історії людства. 

Наразі відомо про двох загиблих, серед яких дитина. Постраждали щонайменше 60 відвідувачів ярмарку.

Уряд Саудівської Аравії офіційно висловив співчуття Німеччині та засудив насильство проти цивільного мирного населення.

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