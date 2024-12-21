Водієм, що наїхав на людей у Магдебурзі, виявився 50-річний уродженець Саудівської Аравії

Німецька поліція підтвердила затримання терориста, який на автомобілі врізався у натовп посеред різдвяного ярмарку у місті Магдебург. Ним виявився уродженець Саудівської Аравії, який тривалий час проживав у Німеччині. Чоловіку 50 років.

Як пише Deutsche Welle, експерти відзначають нетипові для подібних інцидентів вік та національність нападника - зазвичай теракти здійснюють молоді радикали, а Саудівська Аравія практично ніколи не фігурує у цих подіях після 11 вересня 2001 року, коли 18 її громадян взяли участь у найкривавішій терористичній атаці в історії людства.

Наразі відомо про двох загиблих, серед яких дитина. Постраждали щонайменше 60 відвідувачів ярмарку.

Уряд Саудівської Аравії офіційно висловив співчуття Німеччині та засудив насильство проти цивільного мирного населення.