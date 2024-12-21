Spiegel: Шольц може планувати візит до Москви у найближчий час

Німецьке видання Spiegel стверджує, що канцлер Німеччини Олаф Шольц може найближчим часом здійснити поїздку до Москви з "мирною місією" на кшталт тієї, яку на початку угорського головування в ЄС реалізував Віктор Орбан.

За інформацією, отриманою журналістом Константіном Гаммерштайном, у комітеті Бундестагу з питань економічних відносин із країнами Східної Європи переконані, що Шольц запланував особисту зустріч із диктатором Путіним.

Голова уряду нібито розглядає цей крок як можливість вплинути на перебіг передвиборчої кампанії в Німеччині, де його Соціал-демократичну партію випереджає праворадикальна "Альтернатива", яка декларує прихильність до Москви.

Сам Шольц під час пресконференції заявив, що буде продовжувати спілкування з Путіним для того, щоб переконати того "зупинити агресію та вивести війська з України". Чи будуть це нові телефонні дзвінки, чи особиста зустріч, канцлер не уточнював.