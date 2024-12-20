Головне за п’ятницю, 20 грудня: наслідки ракетних ударів по Києву, бої на Курщині, теракт у Магдебурзі

Бойові дії на Донеччині, 191 бойове зіткнення, ворожі обстріли. Яким запам’ятається 1031-й день повномасштабної війни.

Унаслідок ранкової ракетної атаки РФ по Києву пошкоджень зазнали посольства п'яти країн.

Про це повідомив на брифінгу речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

"Сьогодні в Києві внаслідок обстрілу зазнали пошкоджень низка посольств. Всі ці посольства розміщені в одному будинку, який зазнав суттєвих пошкоджень внаслідок російського ракетного удару", — зазначає речник МЗС.

Під удар потрапили посольства Албанії, Аргентини, Палестини, Північної Македонії, Португалії та Чорногорії. У приміщеннях вибиті вікна, двері, фрагменти стель.

"Усюди у світі це перетин усіх можливих червоних ліній, взагалі правил міжнародних – це удари по дипломатичних установах", – додав Тихий.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 20 грудня відбулося 191 бойове зіткнення.

Інтенсивно атакує ворог українських захисників на Покровському напрямку. Там упродовж дня агресор здійснив 41 штурмову та наступальну дію.

На Времівському напрямку відбулося 25 боєзіткнень.

П’ятдесят бойових зіткнень відбулось сьогодні на Курському напрямку, крім того, ворог завдав одного ракетного удару та здійснив 377 артилерійських обстрілів.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 20 грудня – в новині.

Оперативно-стратегічне угруповання військ «Хортиця» заявило, що українські підрозділи вивели з населених пунктів Успенівка та Трудове. Тому інформація про оперативне оточення не відповідає дійсності.

У командуванні зазначили, що поширення неперевіреної та недостовірної інформації «шкодить виконанню завдань Силами оборони України, активно розповсюджується інформаційними ресурсами країни-агресора та цілком відповідає наративам противника».

Аналітична група DeepState у ніч на 20 грудня оприлюднила у своєму телеграм-каналі допис про те, що ворог окупував Трудове та Успенівку і що вийти з оточення змогли не всі.

Україна повернула з Росії тіла 503 полеглих українських оборонців.

"За результатами проведених репатріаційних заходів на підконтрольну уряду України територію повернені тіла 503 полеглих оборонців. 403 - з Донецького напрямку, 12 - з Луганського, 57 - із Запорізького. З моргів на території РФ повернено 31 загиблого", - йдеться в повідомленні Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Спільно з експертними установами МВС у найкоротші терміни будуть встановлені особи загиблих.

В кінці листопада Україна повернула тіла 502 полеглих захисників.

Уповноважений ВР із прав людини Дмитро Лубінець провів зустріч у Білорусі з російською омбудсменкою Тетяною Москальковою.

За словами Лубінця, зустріч відбулася за сприяння Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Український омбудсман розповів, що відбулися обмін посилками та листами для військовополонених, передача і верифікація списків, репатріація тіл. «Передали списки військовополонених, обговорили питання їхньої верифікації, а також списки незаконно увʼязнених цивільних. Обмінялися посилками та листами для військовополонених. Передали 1500 пакунків з теплим одягом та іншими необхідними речами», - повідомив Лубінець.

Він додав, що з Москальковою обговорили шляхи подальшої взаємодії задля повернення військовополонених, цивільних і вирішення гуманітарних питань.

1 січня 2025 року о 7:00 українська газотранспортна система припинить транспортування російського газу.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час "Години запитань до уряду" у Верховній Раді. "Угода про транзит газу закінчується 1 січня 2025 року, о 7:00 ранку фізично транзит буде перекрито, і відновлення транзиту стане можливим тільки, якщо на запит Європейської комісії ми будемо транспортувати нашою системою неросійський газ", — зазначив глава уряду.

Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 20 грудня заявив, що погодив кандидатури понад 30 послів.

Серед кандидатур – експолітв’язень Кремля Наріман Джелял, директорка Центру «Нова Європа», старша асоційована аналітикиня Atlantic Council Альона Гетьманчук, очільник дипломатичної місії у Бразилії Андрій Мельник.

Докладніше – в новині.

Автомобіль врізався в групу людей на різдвяному ярмарку в місті Магдебург на сході Німеччини, повідомляє Reuters.

Зазначається, що декілька людей отримали поранення, деякі могли бути вбиті.

На місці працює багато поліцейських та екстрених служб.

За даними агентства DPA, водія автомобіля заарештували. Наразі невідомо, хто він та яким був мотив його дій. За інформацією телеграм-каналів, загинули 11 людей, постраждали 60.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!