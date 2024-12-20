Україна повернула тіла 503 полеглих захисників

Спільно з експертними установами МВС у найкоротші терміни будуть встановлені особи загиблих.

Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Україна повернула з Росії тіла 503 полеглих українських оборонців.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

"За результатами проведених репатріаційних заходів на підконтрольну уряду України територію повернені тіла 503 полеглих оборонців. 403 - з Донецького напрямку, 12 - з Луганського, 57 - із Запорізького. З моргів на території РФ повернено 31 загиблого", - йдеться в повідомленні.

Спільно з експертними установами МВС у найкоротші терміни будуть встановлені особи загиблих.

В кінці листопада Україна повернула тіла 502 полеглих захисників.