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Ігнат: для відбиття ракетної атаки Росії в Києві працював "Patriot"

Він наголосив, що "все збите у небі – обов’язково падає на землю" і закликав не ігнорувати тривоги.

Ігнат: для відбиття ракетної атаки Росії в Києві працював "Patriot"
Юрій Ігнат
Фото: Скріншот відео

Колишній речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що для відбиття ракетної атаки Росії в Києві працював зенітний ракетний комплекс "Patriot".

Про це він написав у фейсбуці.

"Акцентований удар по Києву. Працював "Patriot". Балістичні ракети збиті! Наслідки протиповітряного бою типові – падіння збитих ракет у вигляді уламків різних габаритів, можливо із бойовою частиною", - зазначив Ігнат.

Речник наголосив, що "Patriot" збиває повітряні цілі, які летять по балістичній траєкторії саме під час заходу на ціль в зоні ураження зенітного ракетного комплексу.

"Пам’ятайте, що все збите у небі – обов’язково падає на землю. Тому не ігноруйте "балістику", шукайте максимально безпечні місця – правило "двох несучих стін", нижні поверхи, підвали, адже добігти до укриття фактично немає часу.  Наслідки у столиці - саме від падіння збитих ракет. Прямі влучання балістики чи крилатих ракет приводять до зовсім інших (жахливих) наслідків - Одеса, Кривий Ріг, Дніпро...", - додав Ігнат.

  • Сьогодні близько 07:00 ранку росіяни завдали комбінованого ракетного удару по Києву. Попередньо, ворог застосував аеробалістичні ракети "Кинджал" з бортів МіГ-31К та балістичні ракети типу Іскандер/KN-23. Всього було випущено 8 ракет.  
  • В результаті атаки постраждали 9 людей. Також відомо про одного загиблого.
  • У Києві внаслідок ворожої атаки без тепла залишилися 16 лікувальних закладів, 17 шкіл і 13 дитсадочків. Також пошкоджено будівлю собору святого Миколая
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