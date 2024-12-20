Ігнат: для відбиття ракетної атаки Росії в Києві працював "Patriot"

Колишній речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що для відбиття ракетної атаки Росії в Києві працював зенітний ракетний комплекс "Patriot".
Про це він написав у фейсбуці.
"Акцентований удар по Києву. Працював "Patriot". Балістичні ракети збиті! Наслідки протиповітряного бою типові – падіння збитих ракет у вигляді уламків різних габаритів, можливо із бойовою частиною", - зазначив Ігнат.
Речник наголосив, що "Patriot" збиває повітряні цілі, які летять по балістичній траєкторії саме під час заходу на ціль в зоні ураження зенітного ракетного комплексу.
"Пам’ятайте, що все збите у небі – обов’язково падає на землю. Тому не ігноруйте "балістику", шукайте максимально безпечні місця – правило "двох несучих стін", нижні поверхи, підвали, адже добігти до укриття фактично немає часу. Наслідки у столиці - саме від падіння збитих ракет. Прямі влучання балістики чи крилатих ракет приводять до зовсім інших (жахливих) наслідків - Одеса, Кривий Ріг, Дніпро...", - додав Ігнат.
- Сьогодні близько 07:00 ранку росіяни завдали комбінованого ракетного удару по Києву. Попередньо, ворог застосував аеробалістичні ракети "Кинджал" з бортів МіГ-31К та балістичні ракети типу Іскандер/KN-23. Всього було випущено 8 ракет.
- В результаті атаки постраждали 9 людей. Також відомо про одного загиблого.
- У Києві внаслідок ворожої атаки без тепла залишилися 16 лікувальних закладів, 17 шкіл і 13 дитсадочків. Також пошкоджено будівлю собору святого Миколая.