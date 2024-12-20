Ігнат: для відбиття ракетної атаки Росії в Києві працював "Patriot"

Він наголосив, що "все збите у небі – обов’язково падає на землю" і закликав не ігнорувати тривоги.

Колишній речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що для відбиття ракетної атаки Росії в Києві працював зенітний ракетний комплекс "Patriot".

Про це він написав у фейсбуці.

"Акцентований удар по Києву. Працював "Patriot". Балістичні ракети збиті! Наслідки протиповітряного бою типові – падіння збитих ракет у вигляді уламків різних габаритів, можливо із бойовою частиною", - зазначив Ігнат.

Речник наголосив, що "Patriot" збиває повітряні цілі, які летять по балістичній траєкторії саме під час заходу на ціль в зоні ураження зенітного ракетного комплексу.

"Пам’ятайте, що все збите у небі – обов’язково падає на землю. Тому не ігноруйте "балістику", шукайте максимально безпечні місця – правило "двох несучих стін", нижні поверхи, підвали, адже добігти до укриття фактично немає часу. Наслідки у столиці - саме від падіння збитих ракет. Прямі влучання балістики чи крилатих ракет приводять до зовсім інших (жахливих) наслідків - Одеса, Кривий Ріг, Дніпро...", - додав Ігнат.