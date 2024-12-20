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Внаслідок ракетного удару росіян пошкоджено будівлю костелу святого Миколая в Києві

Навколо храму у вежах повилітали шибки, посипалися деякі вітражі.

Внаслідок ракетного удару росіян пошкоджено будівлю костелу святого Миколая в Києві

Унаслідок ракетних ударів Росії по Києву постраждав Костел Святого Миколая.

Про це повідомила Римсько-католицька парафія св. Миколая в Києві.

"Сьогодні вранці внаслідок підступного російського удару ракетами по столиці, постраждав і наш, і так вже багатостраждальний костел св. Миколая. Навколо храму у вежах повилітали шибки, посипалися деякі вітражі… Повилітали шибки на вежах, які так чекають повернення хрестів. На жаль, будівлі біля костелу постраждали ще більше. Уже відомо про загиблого, близько десятка поранених", - йдеться в повідомленні.

Фото: Леся Падалка

Фото: Леся Падалка

  • Костел святого Миколая побудований у 1899-1909 роках київським архітектором Владиславом Городецьким. Собор споруджувався винятково на кошти католицької громади. Під час зведення будівлі вперше використали новий на той час матеріал залізобетон. 
  • За часів радянської влади собор був розграбований, але не був знищений, - його пристосували для господарських потреб. У соборі були фрески і вітражі, які не вціліли. 
  • Із 1981 року храм діяв як концертна зала Національного будинку органної та камерної музики. А в 1992 році у костелі поновили богослужіння.
  • У вересні 2021 року в костелі святого Миколая сталася пожежа.
  • У 2022 році Кабмін вніс Миколаївський костел у Києві до реєстру пам’яток України і вилучив його зі списку пам’ятників архітектури Української РСР.
  • В кінці січня 2022 в костелі закінчили протиаварійні роботи. Вартість робіт становила 21,5 млн гривень, її покрили за рахунок благодійних внесків. 5,6 млн грн, що залишились після відновлення, передали ЗСУ.  
    Фото: Леся Падалка
  • Фото: Леся Падалка
    Фото: Леся Падалка
  • Фото: Римсько-католицька парафія св. Миколая в Києві
  • Фото: Леся Падалка
    Фото: Римсько-католицька парафія св. Миколая в Києві
  • Фото: Леся Падалка
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