Унаслідок ракетних ударів Росії по Києву постраждав Костел Святого Миколая.
Про це повідомила Римсько-католицька парафія св. Миколая в Києві.
"Сьогодні вранці внаслідок підступного російського удару ракетами по столиці, постраждав і наш, і так вже багатостраждальний костел св. Миколая. Навколо храму у вежах повилітали шибки, посипалися деякі вітражі… Повилітали шибки на вежах, які так чекають повернення хрестів. На жаль, будівлі біля костелу постраждали ще більше. Уже відомо про загиблого, близько десятка поранених", - йдеться в повідомленні.
- Костел святого Миколая побудований у 1899-1909 роках київським архітектором Владиславом Городецьким. Собор споруджувався винятково на кошти католицької громади. Під час зведення будівлі вперше використали новий на той час матеріал залізобетон.
- За часів радянської влади собор був розграбований, але не був знищений, - його пристосували для господарських потреб. У соборі були фрески і вітражі, які не вціліли.
- Із 1981 року храм діяв як концертна зала Національного будинку органної та камерної музики. А в 1992 році у костелі поновили богослужіння.
- У вересні 2021 року в костелі святого Миколая сталася пожежа.
- У 2022 році Кабмін вніс Миколаївський костел у Києві до реєстру пам’яток України і вилучив його зі списку пам’ятників архітектури Української РСР.
- В кінці січня 2022 в костелі закінчили протиаварійні роботи. Вартість робіт становила 21,5 млн гривень, її покрили за рахунок благодійних внесків. 5,6 млн грн, що залишились після відновлення, передали ЗСУ.