Унаслідок ракетних ударів Росії по Києву постраждав Костел Святого Миколая.

Про це повідомила Римсько-католицька парафія св. Миколая в Києві.

"Сьогодні вранці внаслідок підступного російського удару ракетами по столиці, постраждав і наш, і так вже багатостраждальний костел св. Миколая. Навколо храму у вежах повилітали шибки, посипалися деякі вітражі… Повилітали шибки на вежах, які так чекають повернення хрестів. На жаль, будівлі біля костелу постраждали ще більше. Уже відомо про загиблого, близько десятка поранених", - йдеться в повідомленні.

Фото: Леся Падалка

Фото: Леся Падалка