Кабмін вніс Миколаївський костел у Києві до реєстру пам’яток України

Кабінет міністрів вніс Миколаївський костел у Києві до Державного реєстру нерухомих пам’яток. Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Внесено об’єкти культурної спадщини національного значення (Миколаївський костьол, будинок причту та Ансамбль Миколаївського костьолу та будинку причту, що розташовані за адресою міста Київ, вулиця Велика Васильківська, 75) до Державного реєстру нерухомих пам’яток України", - написав він у Telegram.

Відтак ці об’єкти вилучили зі списку пам’ятників архітектури Української РСР, що перебувають під охороною держави, додав він.

Нагадаємо, у вересні 2021 року в костелі святого Миколая сталася пожежа. У січні Мінкультури та інформаційної політики повідомило про завершення протиаварійних робіт у будівлі.

Костел святого Миколая був побудований у 1899-1909 роках київським архітектором Владиславом Городецьким. Собор споруджувався винятково на кошти католицької громади. Під час зведення будівлі вперше використали новий на той час матеріал залізобетон.

За часів радянської влади собор був розграбований, але не був знищений, - його пристосували для господарських потреб. У соборі були фрески і вітражі, які не вціліли.

Із 1981 року храм діяв як концертна зала Національного будинку органної та камерної музики. А в 1992 році у костелі поновили богослужіння.