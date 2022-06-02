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Київський костел св. Миколая повернули вірянам

Міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко запевнив, що віднині в цій будівлі звучатиме молитва до Бога.

Київський костел св. Миколая повернули вірянам
Фото: Парафія костелу св. Миколая у Києві

“Перше червня стало визначальною датою в багатостраждальній історії парафії святого Миколая – в цей день врешті-решт, завдяки зусиллям багатьох вірних було відновлено історичну справедливість й християнська святиня повернулася у лоно Церкви”, - повідомили у парафії костелу св. Миколая у Києві. 

Вчора, 1 червня, в костелі відбулося урочисте богослужіння.

Підставою повернення храму вірянам стала низка рішень владних інституцій, закріплених Меморандумом, укладеним між владою та парафією.

Релігійна громада прийняла на себе обов’язок з відновлення, реставрації й збереження святині, як пам’ятки культури, відповідно до найкращих міжнародних та вітчизняних стандартів.

В свою чергу, Міністерство культури і інформаційної політики на виконання взятих зобов’язань найближчим часом має завершити підготовку відповідних документів.

Як раніше повідомлялось, 5,6 млн гривень з рахунку Фонду костелу Св. Миколая в Києві передадуть на потреби українських військових формувань. Завдяки внескам українського бізнесу роботи в костелі завершили ще наприкінці січня, тому гроші, що залишилися, вирішили спрямувати на підтримку військових.

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