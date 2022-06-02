Білорусь мінує свої лісові, об'їзні дороги і мости в прикордонних з Україною районах, - Генштаб

Загарбники продовжують зазнавати втрат: у лікувальні заклади окупованих територій Донеччини за 27-28 травня потрапили 115 поранених; також сюди привезли 32 тіла росіян.

У Білорусі проводять мінування лісових доріг, об’їзних шляхів та мостів у прикордонних з Україною районах.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

З території цієї держави все ще зберігається загроза завдання росіянами ракетних та авіаційних ударів.

Ситуація на інших напрямках станом на 18.00 2 червня така:

на Сіверському окупанти активних дій не проводили. Триває переміщення ворожих артилерійських та мотострілецьких підрозділів, які перебували в районах відновлення.

окупанти активних дій не проводили. Триває переміщення ворожих артилерійських та мотострілецьких підрозділів, які перебували в районах відновлення. на Слобожанському ворог готується до наступу, його підрозділи поповнюють втрачене озброєння, військову техніку та матеріальні засоби.

ворог готується до наступу, його підрозділи поповнюють втрачене озброєння, військову техніку та матеріальні засоби. на Харківському тривають обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Циркуни, Стара Гнилиця, Перемога і Старий Салтів. Було завдано авіаційних ударів поблизу Нового.

тривають обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Циркуни, Стара Гнилиця, Перемога і Старий Салтів. Було завдано авіаційних ударів поблизу Нового. на Слов’янському загарбники обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Довгеньке, Вірнопілля, Грушуваха, Велика Комишуваха та Гусарівка.

загарбники обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Довгеньке, Вірнопілля, Грушуваха, Велика Комишуваха та Гусарівка. на Донецькому напрямку російські окупанти продовжують застосовувати міномети, ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню по всій лінії зіткнення.

напрямку російські окупанти продовжують застосовувати міномети, ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню по всій лінії зіткнення. на Лиманському росіяни активізували роботу засобів радіоелектронної боротьби. Рашисти також обстріляли цивільну інфраструктуру в районах Соснового, Святогірська, Старого Каравана і Райгородка. Вели штурмові дії в районах населених пунктів Студенок, Соснове і Ярова. Бойові дії тривають.

росіяни активізували роботу засобів радіоелектронної боротьби. Рашисти також обстріляли цивільну інфраструктуру в районах Соснового, Святогірська, Старого Каравана і Райгородка. Вели штурмові дії в районах населених пунктів Студенок, Соснове і Ярова. Бойові дії тривають. на Сєвєродонецькому загарбники продовжують обстрілювати позиції Сил оборони України та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Сєвєродонецьк і Лисичанськ. Ворожа штурмова авіація завдала авіаударів у районах населених пунктів Устинівка та Борівське. А поблизу Борівського росармія вела штурмові дії, однак успіху не мала.

загарбники продовжують обстрілювати позиції Сил оборони України та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Сєвєродонецьк і Лисичанськ. Ворожа штурмова авіація завдала авіаударів у районах населених пунктів Устинівка та Борівське. А поблизу Борівського росармія вела штурмові дії, однак успіху не мала. на Бахмутському росіяни вели наступальні та штурмові дії в районах населених пунктів Комишуваха, Миколаївка, Врубівка, Берестове та Білогорівка. Бойові дії тривають.

росіяни вели наступальні та штурмові дії в районах населених пунктів Комишуваха, Миколаївка, Врубівка, Берестове та Білогорівка. Бойові дії тривають. на Авдіївському , Курахівському , Новопавлівському та Запорізькому напрямках - без активних бойових дій. Окупанти завдали авіаударів по цивільній інфраструктурі Мар’їнки. Були зафіксовані обстріли в районах населених пунктів Відродження, Доломітне, Торецьк, Новобахмутовка, Авдіївка, Піски, Микільське, Вугледар та інших.

, , та - без активних бойових дій. Окупанти завдали авіаударів по цивільній інфраструктурі Мар’їнки. Були зафіксовані обстріли в районах населених пунктів Відродження, Доломітне, Торецьк, Новобахмутовка, Авдіївка, Піски, Микільське, Вугледар та інших. на Південнобузькому щоб утримати рубежі оборони, російські окупанти руйнують об’єкти транспортної інфраструктури на вірогідних напрямках просування Сил оборони України.

щоб утримати рубежі оборони, російські окупанти руйнують об’єкти транспортної інфраструктури на вірогідних напрямках просування Сил оборони України. на Криворізькому загарбники змушені перейти до оборони непідготовлених рубежів. Тут активізували роботу засобів радіоелектронної боротьби і завдали вогневе ураження цивільній інфраструктурі в районах населених пунктів Широке, Лепетиха, Шевченкове, Осокорівка, Партизанське та інших.

За даними Генштабу, у лікувальні заклади на тимчасово окупованих територіях Донеччини за 27-28 травня потрапили 115 поранених, також сюди привезли 32 тіла окупантів.

"У зв’язку з великими санітарними і безповоротними втратами у військових частинах та підрозділах 1 армійського корпусу 8 загальновійськової армії збройних сил російської федерації, продовжуються заходи з примусової мобілізації на тимчасово окупованих територіях Донецької області", - додали в командуванні.

Нагадаємо, нині в Генштабі назвали основні пріоритети РФ: позбавлення України виходу до морів та зрив постачання техніки від Заходу.

У ДПСУ повідомили, що на кордонах із Чернігівською та Сумською областями продовжують фіксувати ворожу техніку.