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Білорусь мінує свої лісові, об'їзні дороги і мости в прикордонних з Україною районах, - Генштаб

Загарбники продовжують зазнавати втрат: у лікувальні заклади окупованих територій Донеччини за 27-28 травня потрапили 115 поранених; також сюди привезли 32 тіла росіян.

Білорусь мінує свої лісові, об'їзні дороги і мости в прикордонних з Україною районах, - Генштаб
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

У Білорусі проводять мінування лісових доріг, об’їзних шляхів та мостів у прикордонних з Україною районах. 

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

З території цієї держави все ще зберігається загроза завдання росіянами ракетних та авіаційних ударів.

Ситуація на інших напрямках станом на 18.00 2 червня така:

  • на Сіверському окупанти активних дій не проводили. Триває переміщення ворожих артилерійських та мотострілецьких підрозділів, які перебували в районах відновлення.
  • на Слобожанському ворог готується до наступу, його підрозділи поповнюють втрачене озброєння, військову техніку та матеріальні засоби. 
  • на Харківському тривають обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Циркуни, Стара Гнилиця, Перемога і Старий Салтів. Було завдано авіаційних ударів поблизу Нового.
  • на Слов’янському загарбники обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Довгеньке, Вірнопілля, Грушуваха, Велика Комишуваха та Гусарівка.
  • на Донецькому напрямку російські окупанти продовжують застосовувати міномети, ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню по всій лінії зіткнення.
  • на Лиманському росіяни активізували роботу засобів радіоелектронної боротьби. Рашисти також обстріляли цивільну інфраструктуру в районах Соснового, Святогірська, Старого Каравана і Райгородка. Вели штурмові дії в районах населених пунктів Студенок, Соснове і Ярова. Бойові дії тривають. 
  • на Сєвєродонецькому загарбники продовжують обстрілювати позиції Сил оборони України та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Сєвєродонецьк і Лисичанськ. Ворожа штурмова авіація завдала авіаударів у районах населених пунктів Устинівка та Борівське. А поблизу Борівського росармія вела штурмові дії, однак успіху не мала.
  • на Бахмутському росіяни вели наступальні та штурмові дії в районах населених пунктів Комишуваха, Миколаївка, Врубівка, Берестове та Білогорівка. Бойові дії тривають.
  • на Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках - без активних бойових дій. Окупанти завдали авіаударів по цивільній інфраструктурі Мар’їнки. Були зафіксовані обстріли в районах населених пунктів Відродження, Доломітне, Торецьк, Новобахмутовка, Авдіївка, Піски, Микільське, Вугледар та інших.
  • на Південнобузькому щоб утримати рубежі оборони, російські окупанти руйнують об’єкти транспортної інфраструктури на вірогідних напрямках просування Сил оборони України.
  • на Криворізькому загарбники змушені перейти до оборони непідготовлених рубежів. Тут активізували роботу засобів радіоелектронної боротьби і завдали вогневе ураження цивільній інфраструктурі в районах населених пунктів Широке, Лепетиха, Шевченкове, Осокорівка, Партизанське та інших. 

За даними Генштабу, у лікувальні заклади на тимчасово окупованих територіях Донеччини за 27-28 травня потрапили 115 поранених, також сюди привезли 32 тіла окупантів.

"У зв’язку з великими санітарними і безповоротними втратами у військових частинах та підрозділах 1 армійського корпусу 8 загальновійськової армії збройних сил російської федерації, продовжуються заходи з примусової мобілізації на тимчасово окупованих територіях Донецької області", - додали в командуванні.

Нагадаємо, нині в Генштабі назвали основні пріоритети РФ: позбавлення України виходу до морів та зрив постачання техніки від Заходу.

У ДПСУ повідомили, що на кордонах із Чернігівською та Сумською областями продовжують фіксувати ворожу техніку.

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