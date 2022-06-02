Сили української протиповітряної оборони збили російську ракету на Обухівщині.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції Київської області.

"1 червня, близько 22 години спрацювало ППО. Внаслідок вибуху постраждалих та руйнувань немає. Лише на деякий час в декількох населених пунктах було відсутнє світло", - йдеться в повідомленні.

Наразі працівники поліції оглянули місце падіння уламків ракети.

"Вкотре закликаємо громадян в разі сигналу повітряної тривоги проходити в укриття!", - наголосили правоохоронці.

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

Нагадаємо, вчора, 1 червня, РФ випустила по Сумщині шість ракет.