Міноборони перерахувало військовим майже 232 млрд гривень

Це приблизно у 3,8 раза більше, ніж за весь минулий рік.

Міністерство оборони перерахувало військовим майже 232 млрд гривень. Це у 3,8 раза більше, ніж за весь минулий рік.

Про це заявила на брифінгу заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, передає кореспондентка LB.ua.

"Загалом за п'ять місяців, починаючи з січня по травень включно, на грошове забезпечення військовослужбовцям Міноборони перераховано майже 232 млрд грн. Це приблизно у 3,8 раза більше, ніж за весь минулий рік", - сказала Маляр.

За її словами, витрати на високоточну, бронетехніку, артилерійську техніку та безпілотні літальні апарати за цей час - у 5,6 раза більше, ніж призначалося на озброєння у бюджеті на 2022 рік.

"Це ми говоримо про ціну війну. Окремо на відновлення техніки у нас спрямовано 15,8 млрд грн. У Міністерстві діє достатньо жорстка система контролю над використанням коштів", - наголосила заступниця міністра.

Вона повідомила, що Міноборони продовжує постачання бронежилетів, шоломів та необхідної форми військовим.

"За період з 24 травня до 1 червня Міноборони поставило для потреб ЗСУ: понад 26 тис. одиниць бронежилетів, понад 10 тис. шоломів та пар взуття та понад 26 тис. комплектів польової форми", - сказала вона.

За її словами, якщо на кінець квітня було співвідношення по 50% куплених та поставлених бронежилетів від Міністерства та волонтерів, то на травень - вже 65% - це бронежилети, які поставляються саме по лінії Міноборони.

Водночас тісна співпраця Міністерства оборони та волонтерських організацій - продовжується.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Олексій Резніков пояснив, як нараховують зарплати українським військовим.