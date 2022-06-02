На кордонах біля Сумщини і Чернігівщини фіксують ворожу техніку, але сил для повтороного вторгнення недостатньо, – Демченко

Ворог веде обстріли, щоб завадатити перекиданню наших сил на інші напрямки.

На кордонах з Чернігівською та Сумською областями продовжують фіксувати ворожу техніку. Але цих сил нині точно недостатньо для повторного вторгнення з території Росії на нашу країну.

Про це на брифінгу повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає кореспондент LB.

"Ми не фіксуємо скупчення необхідних сил для повторного вторгнення з території Росії на нашу країну на цей час. Ворог веде обстріли для стримування сил України та з метою, щоб не дати можливості перекидання наших сил на більш гарячі напрямки – Харківської, Луганської та Донецької областей", – зазначив він.

Ділянки кордону з Білоруссю посилили силами Державної прикордонної служби та іншими складовими секторами безпеки і оборони. Україна тримає на контролі ситуацію з анонсованими воєнними навчаннями Білорусі.

"По кордону з Білоруссю ми на даний час не відмічаємо суттєвих змін. Звісно, як відомо, білоруська сторона та збройні сили Білорусії посилюють свій кордон з Україною, зазначаючи, що очікують якихось провокацій. Робиться усе необхідне для укріплення кордону як з Росією, так і кордону з Білоруссю, аби не допустити будь-яких подальших провокацій чи повторення спроби вторгнення на територію України з цих напрямків", — підкреслив він.

За словами речника ДПСУ, ситуація на кордоні з Молдовою, "у придністровському сегменті залишається без змін". Ця ділянка кордону також постійно перевіряється.

Нагадаємо, 26 травня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що залишалася загроза використання Білорусі для ударів по Україні під приводом проведення навчань. Так само залишається загроза використання Придністровського регіону Молдови для завдання ударів по Україні.