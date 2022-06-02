Легенда світового футболу Пеле закликав Путіна припинити війну в Україні

Легенда світового футболу 81-річний бразилець Пеле (Едсон Арантіс ді Насіменту) закликав президента Росії Володимира Путіна припинити війну в Україні.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

"Немає абсолютно ніякого виправдання для цього насильства, що триває. Цей конфлікт жахливий, невиправданий і не приносить нічого, крім болю, страху і ненависті", – йдеться у відкритому листі до Путіна, опублікованому на сторінці Пеле в Instagram.

"Можливість припинити його (конфлікт, - ред.) – у ваших руках, тих, які я тиснув під час нашої останньої зустрічі у Москві в 2017 році", – додав футболіст.

Нагадаємо, Пеле брав участь у заходах Міжнародної федерації футболу, що передували чемпіонату світу, який проходив у Росії 2018 року. Він входить до 100 найвпливовіших людей світу за версією журналу Time.