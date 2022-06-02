Сотні російських солдатів втекли від війни на початку війни, – The Wall Street Journal

Сотні російських солдатів втекли від бойових дій в Україні або відмовилися брати участь на ранніх етапах війни.

Про це йдеться у військових документах, які є у розпорядженні The Wall Street Journal.

Видання також посилається на обвинувачених солдатів та адвокатів, які їх захищають.

Військові аналітики та українські чиновники кажуть, що їх було набагато більше.

Російська армія на початку вторгнення в Україну зазнала втрат тисячами та втратила приблизно чверть військової техніки, заявив у квітні високопоставлений чиновник Пентагону.

За словами експертів з оборони, дезертирство ставить російську владу у практично безвихідне становище – як покарати тих, хто відмовляється служити, не акцентуючи на цьому увагу.

“У російських військових не вистачає живої сили і вони шукають новобранців, щоб допомогти переломити ситуацію в Україні. Покарання поки що в основному обмежувалися офіційним звільненням зі служби. Оскільки Росія не оголошувала війну Україні, також є мало законних підстав для кримінальних обвинувачень проти тих, хто відмовляється служити за кордоном, вважає адвокат і колишній помічник військового прокурора, який захищає солдатів, звільнених за непокору”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські окупанти втратили під час повномасштабної війни проти України вже 30 700 військових. Ліквідовано 1361 танк, 3343 бойові броньовані машини, 659 артилерійських систем та 207 РСЗВ.