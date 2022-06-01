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Байден оголосив про новий пакет допомоги для України, зокрема - передачу установок HIMARS

За даними армії США, ракети, випущені з HIMARS, мають дальність близько 43 миль. Українські військові використовують російську версію цієї системи.

Байден оголосив про новий пакет допомоги для України, зокрема - передачу установок HIMARS
Джо Байден

Президент США Джо Байден підтвердив, що його адміністрація скеровує в Україну передові ракетні системи середньої дальності, повідомляє The Washington Post.

Байден зазначив, що Україна запевнила - ця зброя потрібна лише для стримування російського агресора від просування на схід. Її не застосовуватимуть для завдання ударів по цілям на території РФ.

"Завдяки додатковому фінансуванню України, ухваленому за підтримки переважно двох партій у Конгресі США, Сполучені Штати зможуть продовжувати надавати Україні більше зброї, яку вони так ефективно використовують для відсічі російських атак. Цей новий пакет озброїть їх новими можливостями та передовою зброєю, включаючи HIMARS із бойовими боєприпасами, щоб захистити свою територію від наступу Росії. Ми продовжуватимемо очолювати світ у наданні історичної допомоги для підтримки боротьби України за свободу", - наголосив американський президент у своїй заяві, розміщеній на сайті Білого дому.

За його словами, більш досконалі ракетні системи та боєприпаси дозволять Україні "точніше вражати ключові цілі на полі бою".

Поставка HIMARS має на меті розширити артилерійські можливості України у війні з Росією. У той же час США не постачатимуть для цієї системи боєприпаси найбільшої дальності.

Фото: скріншот відео

Передове озброєння є частиною нового пакету військової допомоги вартістю 700 мільйонів доларів.

За даними армії США, ракети, випущені з HIMARS, мають дальність близько 43 миль. Нині українські військові використовують російську версію цієї системи.

Нагадаємо, про новий пакет допомоги нині повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Раніше Reuters повідомляв про поставку HIMARS в Україну.

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