Великобританія і ЄС погодили заборону на страхування суден з російською нафтою, – ЗМІ

Великобританія та Євросоюз погодили скоординовану заборону на страхування суден, які перевозять російську нафту. Про це пише Financial Times із посиланням на джерела.

Це рішення відріже російських експортерів нафти від ринку страхування Lloyd's market та міжнародної групи P&L Clubs, які забезпечують близько 95% глобального покриття страхування танкерів. Відсутність страховки приведе до відмови судновласників від надання кораблів для таких перевезень.

Імпорт нафти до ЄС морським шляхом буде заборонений згідно з шостим санкційним пакетом, однак Росія все ще зможе постачати її до Азії.

Минулого тижня агентство Bloomberg написало, що покупці російської нафти в Азії змушені йти на вигадки, щоб підтримувати потоки постачання. Це повʼязано з тим, що все більша кількість судновласників уникає нафти з РФ, щоб не зіткнутися з потенційними наслідками санкцій.

Кількість судновласників і страхувальників, які готові обслуговувати вантажі зі сходу та заходу Росії, скорочується. Це створило логістичну проблему для виробників і покупців, оскільки вони працюють із меншим числом танкерів і повинні враховувати, як краще використовувати наявні типи суден.