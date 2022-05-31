​МЗС України подякувало ЄС за шостий пакет санкцій проти Росії і закликає готувати сьомий

"Розраховуємо, що вже до кінця 2022 року Росія втратить до 90% свого нафтового експорту до Європи".

Міністерство закордонних справ України вітає погодження Європейською радою шостого пакету санкцій ЄС проти Російської Федерації, який включає важливе рішення про запровадження ембарго на купівлю російської нафти.

Про це повідомила пресслужба МЗС.

"Україна працювала на всіх рівнях, щоб шостий санкційний пакет став реальністю... Нафтове ембарго прискорить хід лічильника зворотного відліку до краху російської економіки та воєнної машини", - заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

У МЗС також зазначили, що розчаровані тим, що через опір Угорщини щодо нафтового ембарго його схвалення затягнулося в часі та залишило виняток для турбопровідних постачань. Водночас МЗС України вітає зусилля партнерів, насамперед керівництва Європейської ради та Європейської комісії, які дозволили ухвалити ці критично важливі рішення.

"Розраховуємо, що вже до кінця 2022 року Росія втратить до 90% свого нафтового експорту до Європи. Це означає, що російська воєнна машина недоотримає десятки мільярдів доларів на війну проти України. Ухваливши рішення про нафтове ембарго, ЄС не лише ускладнить фінансування Кремлем агресії РФ, але і зміцнить свою енергетичну безпеку", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли, шостий пакет також включає важливі санкції, на яких давно наполягала Україна: відключення Сбербанку від SWIFT, заборону мовлення трьох російських телеканалів та індивідуальні санкції проти російських фізичних і юридичних осіб, причетних до воєнних злочинів в Україні.

"МЗС України закликає ЄС негайно розпочати роботу над підготовкою сьомого пакету санкцій проти РФ, який включатиме заборону на інші види російського експорту та інші обмежувальні заходи. Українська сторона вже передала відповідні пропозиції", - наголосили в МЗС.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас раніше заявила, що оскільки Росія не припиняє війни проти України, Євросоюз має зважитися на запровадження наступного, сьомого, пакету санкцій проти країни-агресорки.