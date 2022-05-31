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Росія фактично тримає в полоні 84 судна, – директор Українського інституту морського права

В Україні заблоковано 6 мільйонів тонн зерна та 14 мільйонів тонн кукурудзи. 

Росія фактично тримає в полоні 84 судна, – директор Українського інституту морського права
Фото: kmu.gov.ua

Росія фактично тримає в полоні 84 морських судна, на яких перебувають близько 450 моряків. 

Про це в ефірі інформаційного марафону повідомив директор Українського інституту морського права і безпеки Богдан Устименко, пише Дзеркало тижня

Він уточнив, що мова йде про судна, які змушені перебувати в заблокованих Росією українських портах. Рахувала кораблі ООН.

“Це судна з усього світу, які плавають під прапорами інших держав, але вони на системній основі заходять до морських портів України. Те, що відбувається зараз – це не тільки геноцид Росії проти України, це також геноцид держав Африки та Азії, які є основними споживачами нашої сільськогосподарської продукції”, – сказав він.

Юрист зазначив, що злочинні дії Росії в Україні можуть спричинити глобальну продовольчу кризу, яка залишить на межі голоду 18 мільйонів осіб. 

За даними Устименка, на сьогодні в Україні заблоковано 6 мільйонів тонн зерна та 14 мільйонів тонн кукурудзи. 

Нагадаємо, Росія блокує українські порти, і тому експорт 22 млн тонн зерна наразі неможливий. За словами президента України Володимира Зеленського, проблему, яка може спровокувати продовольчу кризу в усьому світі, можна вирішити військовими засобами, і тому він закликав іноземних партнерів надати Україні необхідну зброю.

Європейська комісія ухвалила рішення про створення так званих транспортних "ліній солідарності", щоб допомогти Україні експортувати власну сільськогосподарську продукцію.

Розвідка Великої Британії заявила, що, незважаючи на спроби уряду України і західних партнерів знайти можливості для створення сухопутних логістичних шляхів, аби налагодити експорт зерна з України, це не допоможе реалізувати постачання всіх українських зернових.

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