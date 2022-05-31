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Канада запровадила санкції проти Кабаєвої

У додатковий перелік увійшли чотири компанії та 22 фізичні особи.

Канада запровадила санкції проти Кабаєвої
Володимир Путін і Аліна Кабаєва
Фото: www.presstelegraf.ru

Канада запровадила санкції проти чотирьох російських компаній та 22 громадян.

Про це повідомляється на офіційному сайті уряду.

Під обмеження потрапили такі підприємства: "Инвестторгбанк", "Россельхозбанк", "Управляющая компания РВК", "Управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций".

У додатковому списку фізичних осіб – 22 фігуранти. Відкриває його Аліна Маратівна Кабаєва 1983 року народження.

Персональні санкції також запроваджено щодо двох дочок олігарха Михайла Фрідмана (Лариса та Катерина Фрідман), олігарха Олександра Бравермана, його родичів та інших.

Нагадаємо, Європейський Союз також пропонує запровадити санкції проти Аліни Кабаєвої, яку називають коханкою президента РФ Володимира Путіна. Кабаєва очолює раду директорів російського холдингу "Национальная Медиа Группа", яка володіє частками майже в усіх основних медіа РФ, що поширюють державну пропаганду.

Великобританія в травні розширила список санкцій проти Росії. До нього включено родичів Путіна, його колишню дружину Людмилу, яка зараз має прізвище Очеретна, а також його коханку Кабаєву.

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