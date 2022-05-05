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ЄС може запровадити санкції проти Аліни Кабаєвої, - Bloomberg

Коханка Путіна очолює раду директорів російського холдингу "Національна медіа-група".

ЄС може запровадити санкції проти Аліни Кабаєвої, - Bloomberg
Володимир Путін і Аліна Кабаєва
Фото: www.presstelegraf.ru

Європейський Союз пропонує запровадити санкції проти Аліни Кабаєвої, яку називають коханкою президента РФ Володимира Путіна.

Про це пише Bloomberg з посиланням на свої джерела.

Кабаєва очолює раду директорів російського холдингу "Національна медіа-група", яка володіє частками майже у всіх основних медіа РФ, і що поширюють державну пропаганду.

У розпорядженні видання опинився проєкт санкцій, який повинен бути затверджений найближчими днями. У документі присутня National Media Group.

У документі зазначається, що Кабаєва "тісно пов'язана з президентом РФ Володимиром Путіним".

При цьому уточнюється, що писок санкцій має бути затверджений урядами європейських країн, і  текст рішення може змінитися.

Нагадаємо, 14 квітня понад 60 депутатів верховної Ради України підписали звернення до посла Швейцарської Конфедерації в Україні Клода Вільда з проханням сприяти запровадженню санкцій проти Кабаєвої, яка постійно мешкає у Швейцарії.

 

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