ЄС може запровадити санкції проти Аліни Кабаєвої, - Bloomberg

Європейський Союз пропонує запровадити санкції проти Аліни Кабаєвої, яку називають коханкою президента РФ Володимира Путіна.

Про це пише Bloomberg з посиланням на свої джерела.

Кабаєва очолює раду директорів російського холдингу "Національна медіа-група", яка володіє частками майже у всіх основних медіа РФ, і що поширюють державну пропаганду.

У розпорядженні видання опинився проєкт санкцій, який повинен бути затверджений найближчими днями. У документі присутня National Media Group.

У документі зазначається, що Кабаєва "тісно пов'язана з президентом РФ Володимиром Путіним".

При цьому уточнюється, що писок санкцій має бути затверджений урядами європейських країн, і текст рішення може змінитися.

Нагадаємо, 14 квітня понад 60 депутатів верховної Ради України підписали звернення до посла Швейцарської Конфедерації в Україні Клода Вільда з проханням сприяти запровадженню санкцій проти Кабаєвої, яка постійно мешкає у Швейцарії.