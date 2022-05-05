Україні потрібен статус кандидата в члени Євросоюзу зараз, в умовах війни, – Зеленський

Росія планувала війну як прелюдію до удару по обʼєднаній Європі.

Україні потрібен статус кандидата в члени Євросоюзу саме зараз, в умовах війни. У межах скороченої процедури набуття членства в ЄС.

Про це президент Володимир Зеленський заявив на Міжнародній донорській конференції високого рівня на підтримку України у Варшаві.

"Бо ця війна Росії проти України планувалася як прелюдія до удару по об'єднаній Європі. Більше об'єднання – це потужна відповідь. І тому членство України у Європейському Союзі має бути абсолютною реальністю. Не просто обіцянками, не просто перспективою, а практичними кроками", – наголосив він.

Для перемоги свободи над тиранією Україні також потрібен достатній фінансовий ресурс, щоб громадяни мали все необхідне.

"Українська держава як розпорядник цих коштів забезпечить усі нагальні потреби – як оборонні, так і соціальні та гуманітарні", – додав президент.

Він повідомив також про підготовку масштабного Плану відновлення України після війни. Для цього держава потребує стратегічного міжнародного плану підтримки, який буде сучасним аналогом історичного Плану Маршалла. Це гроші, технології, фахівці й можливості для зростання, які необхідні для повернення безпечного життя, для модернізації та соціального розвитку.

"Це будуть інвестиції у стабільність усього центру та сходу Європи. Щоб агресор знав, що не зламає силу Європи та всіх вільних народів. І щоб усе зруйноване війною було відбудоване на високому рівні", – пояснив президент.

Зеленський нагадав, що Україна пропонує партнерам – цивілізованим і відповідальним державам – узяти шефство над тими регіонами, над тими містами, над тими галузями України, які постраждали від розв'язаної Росією війни.

Нагадаємо, 28 лютого, на пʼятий день повномасштабної війни Росії проти України, президент Володимир Зеленський підписав заявку на невідкладний вступ до Євросоюзу за спрощеною процедурою. З ініціативою такої заявки для України виступила Словаччина, а рішення про прискорене надання членства підтримала низка держав ЄС, зокрема Угорщина.

1 березня Європейський парламент рекомендував надати Україні статус кандидата на вступ до Європейського Союзу.

Під час візиту до Києва президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн особисто передала Зеленському опитувальник щодо вступу до Євросоюзу. 18 квітня Україна передала його назад до ЄС.

Після опрацювання Україні можуть надати статус держави-кандидата на вступ. Процес приєднання може зайняти роки.

Україна розраховує отримати статус кандидата в цьому червні.