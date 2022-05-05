Шмигаль і Моравецький підписали меморандум про зміцнення обороноздатності України

Україна уклала з Польщею меморандум про зміцнення обороноздатності нашої країни.
Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
“Уклали сьогодні відповідний меморандум із прем’єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким”, – йдеться в повідомленні.
Шмигаль подякував за значну фінансову допомогу нашій країні та всебічну підтримку, зокрема зброєю.
Серед основних питань зустрічі були посилення санкцій проти Росії та конфіскація заморожених російських активів.
Нагадаємо, у квітні Шмигаль і Моравецький підписали меморандум про створення спільного логістичного підприємства двох країн.