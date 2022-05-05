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Шмигаль і Моравецький підписали меморандум про зміцнення обороноздатності України

Очільники урядів обговорили посилення санкцій проти Росії та конфіскацію заморожених російських активів.

Шмигаль і Моравецький підписали меморандум про зміцнення обороноздатності України
Фото: Телеграм-канал Шмигаля

Україна уклала з Польщею меморандум про зміцнення обороноздатності нашої країни.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

“Уклали сьогодні відповідний меморандум із прем’єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким”, – йдеться в повідомленні.

Шмигаль подякував за значну фінансову допомогу нашій країні та всебічну підтримку, зокрема зброєю.

Серед основних питань зустрічі були посилення санкцій проти Росії та конфіскація заморожених російських активів. 

Нагадаємо, у квітні Шмигаль і Моравецький підписали меморандум про створення спільного логістичного підприємства двох країн. 

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