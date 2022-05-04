У Росії залишилася доба до дефолту
У Росії залишилася доба до дефолту
Орбан сказав, що у росіян є план - все закінчиться 9 травня, - Папа Франциск
Орбан сказав, що у росіян є план - все закінчиться 9 травня, - Папа Франциск
Росія вперше від початку повномасштабного вторгнення завдала удару по Закарпаттю (оновлено)
Росія вперше від початку повномасштабного вторгнення завдала удару по Закарпаттю (оновлено)
В Одесі ракетою знесло дах церкви УПЦ, є загиблі і поранені
В Одесі ракетою знесло дах церкви УПЦ, є загиблі і поранені
Старух закликав людей у Токмаці та Василівці негайно виходити і чекати на евакуаційну колону
Старух закликав людей у Токмаці та Василівці негайно виходити і чекати на евакуаційну колону
Автор фрази про "русскій корабль": Якби росіяни дізналися, що це я сказав, то додому не повернувся б
Автор фрази про "русскій корабль": Якби росіяни дізналися, що це я сказав, то додому не повернувся б
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
«Хороші росіяни» як інструмент пропаганди. Чому вдавані російські опозиціонери та незгодні токсичні
«Хороші росіяни» як інструмент пропаганди. Чому вдавані російські опозиціонери та незгодні токсичні
"Ще нам Адольфа тут не вистачало”: дерусифікація вулиць в Ужгороді
"Ще нам Адольфа тут не вистачало”: дерусифікація вулиць в Ужгороді
ГоловнаПолітика

Жоден керівник бюджетної установи Бердянська не співпрацює з окупантами, – влада міста

До фейкової «нової влади» входять двірники, комірники, прибиральники та слюсарі. 

Жоден керівник бюджетної установи Бердянська не співпрацює з окупантами, – влада міста
Бердянськ
Фото: Пресслужба Запорізької обласної військової адміністрації

В Бердянську жоден керівник бюджетної установи чи комунального підприємства не перейшов на бік окупантів і не працює в так званій «мерії города». 

Про це повідомляє пресслужба Запорізької обласної військової адміністрації. 

Так звана «нова влада» складається із двірників, комірників, прибиральників, слюсарів та інших «спеціалістів».

«Депутати міської ради, за неможливості працювати сесійно та приймати рішення, працюють як волонтери. Ми знаємо, чим займається кожен представник Бердянської влади. У нас по більшості із них питань не має», – йдеться у повідомленні.

 

Однак невідомо, чим займається лише один депутат міської ради від ОПЗЖ. В адміністрації зазначили, що оцінку його діянням нададуть відповідні органи. 

Нагадаємо, самопроголошений або ж призначений росіянами «мер» Бердянська – місцевий підприємець Олександр Сауленко, який був зареєстрований у межах Бердянського району від політичної партії "Союз Лівих Сил", а також балотувався до сільради Новопетрівки від партії “За Майбутнє”. Він раніше був засуджений за педофілію. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також