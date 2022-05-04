Жоден керівник бюджетної установи Бердянська не співпрацює з окупантами, – влада міста

В Бердянську жоден керівник бюджетної установи чи комунального підприємства не перейшов на бік окупантів і не працює в так званій «мерії города».

Про це повідомляє пресслужба Запорізької обласної військової адміністрації.

Так звана «нова влада» складається із двірників, комірників, прибиральників, слюсарів та інших «спеціалістів».

«Депутати міської ради, за неможливості працювати сесійно та приймати рішення, працюють як волонтери. Ми знаємо, чим займається кожен представник Бердянської влади. У нас по більшості із них питань не має», – йдеться у повідомленні.

Однак невідомо, чим займається лише один депутат міської ради від ОПЗЖ. В адміністрації зазначили, що оцінку його діянням нададуть відповідні органи.

Нагадаємо, самопроголошений або ж призначений росіянами «мер» Бердянська – місцевий підприємець Олександр Сауленко, який був зареєстрований у межах Бердянського району від політичної партії "Союз Лівих Сил", а також балотувався до сільради Новопетрівки від партії “За Майбутнє”. Він раніше був засуджений за педофілію.