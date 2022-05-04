​Наразі під окупацією перебувають близько 1000 шкіл, – Шкарлет

Станом на сьогодні на не підконтрольній Україні території перебувають близько 1000 шкіл. Про це заявив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет в ефірі національного телемарафону 4 травня.

"У нас десь 1000 закладів перебуває на непідконтрольній території України", – зазначив міністр освіти.

Директори більшості цих шкіл звільнилися і не співпрацюють з окупантами. На непідконтрольній території перебувають близько 10–11 тисяч викладачів.

За даними міністра, усього в Україні працює 12,7 тисячі шкіл з 13,8 тисячі, що є у країні.

Нагадаємо, Сергій Шкарлет у інтервʼю LB.ua говорив про те, що станом на 25 квітня всі заклади загальної і середньої освіти в 14 областях продовжують освітній процес у дистанційній формі. У трьох областях – або частково змішане, або очне навчання, в шести організовано дистанційний процес, частково – канікули, частково – навчання зупинено. У Львівській області в освітніх закладах десь наполовину здійснюється очне навчання. Понад 23 тисячі педагогічних працівників і більш ніж 600 тисяч учнів виїхали з України.