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​Наразі під окупацією перебувають близько 1000 шкіл, – Шкарлет

Директори більшості захоплених шкіл не співпрацюють з окупантами.

​Наразі під окупацією перебувають близько 1000 шкіл, – Шкарлет
Сергій Шкарлет
Фото: mon.gov.ua

Станом на сьогодні на не підконтрольній Україні території перебувають близько 1000 шкіл. Про це заявив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет в ефірі національного телемарафону 4 травня. 

"У нас десь 1000 закладів перебуває на непідконтрольній території України", – зазначив міністр освіти. 

Директори більшості цих шкіл звільнилися і не співпрацюють з окупантами. На непідконтрольній території перебувають близько 10–11 тисяч викладачів. 

За даними міністра, усього в Україні працює 12,7 тисячі шкіл з 13,8 тисячі, що є у країні. 

Нагадаємо, Сергій Шкарлет у інтервʼю LB.ua говорив про те, що станом на 25 квітня всі заклади загальної і середньої освіти в 14 областях продовжують освітній процес у дистанційній формі. У трьох областях – або частково змішане, або очне навчання, в шести організовано дистанційний процес, частково – канікули, частково – навчання зупинено. У Львівській області в освітніх закладах десь наполовину здійснюється очне навчання. Понад 23 тисячі педагогічних працівників і більш ніж 600 тисяч учнів виїхали з України. 

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