На мультипредметний тест зареєструвалося понад 346 тис. школярів, його можна буде скласти за кордоном

На участь у Національному мультипредметному тесті, яким цього року замінили ЗНО, заявки подали 402 527 осіб, зареєстровано понад 346 тис. осіб, але учасники мають підтвердити участь у тесті на відповідній інформаційній сторінці та повідомити організаторів, у якому регіоні вони перебуватимуть у липні (під час складання тесту. - Ред.). Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет в інтерв’ю LB.ua.

У червні, за словами міністра, з огляду на воєнний стан і безпекову ситуацію, буде проведена ще одна сесія реєстрації для тих, хто не встиг зареєструватися до 19 квітня.

“Національний мультипредметний тест принципово відрізняється тим, що він складається один раз. Не треба складати три або чотири дисципліни окремо. Але сесій буде 28 - зареєструватися можна, наприклад, на 15 чи 16 липня. Тобто для складання тесту буде 28 днів. Ми забезпечуємо можливість для наших абітурієнтів максимально комфортно підлаштуватись під ту чи іншу дату для складання цього Національного мультипредметного тесту, враховуючи безпекову ситуацію”, - заявив міністр.

За його словами, тест буде складатись один раз, але всередині матиме контент з трьох дисциплін: українська мова, математика і історія України.

“Враховуючи, що українська мова і математика були обов’язковими для проведення Державної підсумкової атестації, забезпечує максимальну прогностичну валідність спроможності абітурієнта отримувати вищу освіту. А історія України – це ідентифікація нашого українства, нашого українського генокоду. Знання історії України нині - під час агресії, під час навали, під час самоствердження України як незалежної, вільної, соборної держави - є ключовим”, - каже міністр.

Школярі випускних класів, які виїхали за кордон у країни ЄС та Великобританію, Ірландію, за словами Шкарлета, теж зможуть складати НМТ.

“Для цього ми сформували в країнах Європейського Союзу запити, активно в цьому нам допомагає наше Міністерство закордонних справ. Я особисто звернувся до своїх колег-міністрів країн ЄС, до послів, до наших посольств, щоб організувати на базі провідних європейських університетів такі центри тестування для проходження Національного мультипредметного тесту… Йдеться про країни, які приблизно в одному часовому поясі з Україною, тому що ми маємо єдину вимогу - синхронізація часу. У США, Канаді, Австралії, на жаль, не передбачено можливості (складання тесту. - С.К.), тому що ми вимагаємо синхронізації в часі під час проведення Національного мультипредметного тесту”, - заявив міністр.

Результати НМТ, які і результати ЗНО, подаються в єдину базу з питань освіти, далі йде широкий конкурс і, залежно від балів, буде формуватися конкурсний рейтинговий ряд. Людина вступає або на бюджет, або на контракт.