Спротив: Кремль виділяє 1,5 мільярда рублів на поширення роспропаганди в українських школах на ТОТ

З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Сьогодні вранці Росія вдарила ракетами по одному з навчальних підрозділів ЗСУ, є загиблі та поранені
Сьогодні вранці Росія вдарила ракетами по одному з навчальних підрозділів ЗСУ, є загиблі та поранені
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Що не так з мобілізацією
Що не так з мобілізацією
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
ГоловнаСуспільствоВійна

Спротив: Кремль виділяє 1,5 мільярда рублів на поширення роспропаганди в українських школах на ТОТ

Мова йде про закупівлю підручників з "історії Росії" та "Основ духовно-моральних цінностей", де події 2014 та 2022 років описуються як “повернення земель”.

Спротив: Кремль виділяє 1,5 мільярда рублів на поширення роспропаганди в українських школах на ТОТ
Фото: Центр нацспротиву

Російська влада продовжує нав’язувати власну пропаганду в шкільну освіту на окупованих територіях України і виділяє для поширення російських наративів серед дітей на ТОТ 1,5 млрд рублів.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Так званий "сенатор" від окупованої Херсонщини Ігор Кастюкевич заявив, що москва виділила 1,5 мільярда рублів на придбання "нових" шкільних підручників для семи "суб’єктів рф", серед яких — тимчасово окуповані райони Херсонської області", — ідеться у повідомленні.

Ідеться не про стандартні навчальні матеріали, а про підручники з "історії Росії" та "Основ духовно-моральних цінностей", де події 2014 та 2022 років описуються як "повернення земель", а російські військові — як "захисники миру". 

Сам Кастюкевич особисто об’їжджав школи в Генічеському та Новотроїцькому районах, перевіряючи, чи "належним чином організовано навчальний процес за російськими стандартами".

"Із середини серпня, за словами місцевих джерел, школам на ТОТ Херсонщини надійшла вказівка звітувати про кількість дітей, які "успішно адаптувалися до російських програм". Директори шкіл фактично змушені заповнювати фейкові звіти, аби не потрапити під перевірки “освітніх кураторів” із Криму", — додають у спротиві.

Також відомо, що у Сімферополі та Краснодарі вже створюють "методичні центри", де готують вчителів із проросійськими наративами. За їхньою програмою, "виховання лояльності до росії" має стати головним критерієм оцінки роботи педагогів.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies