ЗАЕС вийшла зі свого найдовшого блекауту

Запорізька атомна електростанція 23 жовтня вийшла зі свого найдовшого блекауту, спричиненого окупацією. Енергетики відновили її живлення, повідомила профільна міністерка Світлана Гринчук.

Енергетики завершили ремонт лінії 750 кВ "Дніпровська", триває ремонт лінії 330 кВ "Феросплавна". Причиною знеструмлення, що тривало місяць, стали дії російських військ.

"Весь цей час безпека найбільшої в Європі атомної станції підтримувалася виключно за рахунок роботи аварійних дизель-генераторів. Це створювало безпрецедентну загрозу ядерній та радіаційній безпеці не лише України, а й усього європейського континенту", – розповіла глава Міненерго.

42 рази від початку повномасштабного вторгнення українські енергетики відновлювали лінії живлення станції. Гринчук підкреслила, що єдиним шляхом до гарантування довгострокової ядерної безпеки є повна демілітаризація, деокупація Запорізької АЕС та повернення її під повний законний контроль українського оператора.