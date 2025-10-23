З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Що не так з мобілізацією
Що не так з мобілізацією
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
ГоловнаСуспільствоВійна

ЗАЕС вийшла зі свого найдовшого блекауту

Енергетики полагодили лінію 750 кВ "Дніпровська".

ЗАЕС вийшла зі свого найдовшого блекауту
ЗАЕС
Фото: Укренерго

Запорізька атомна електростанція 23 жовтня вийшла зі свого найдовшого блекауту, спричиненого окупацією. Енергетики відновили її живлення, повідомила профільна міністерка Світлана Гринчук. 

Енергетики завершили ремонт лінії 750 кВ "Дніпровська", триває ремонт лінії 330 кВ "Феросплавна". Причиною знеструмлення, що тривало місяць, стали дії російських військ.

"Весь цей час безпека найбільшої в Європі атомної станції підтримувалася виключно за рахунок роботи аварійних дизель-генераторів. Це створювало безпрецедентну загрозу ядерній та радіаційній безпеці не лише України, а й усього європейського континенту", – розповіла глава Міненерго.

42 рази від початку повномасштабного вторгнення українські енергетики відновлювали лінії живлення станції. Гринчук підкреслила, що єдиним шляхом до гарантування довгострокової ядерної безпеки є повна демілітаризація, деокупація Запорізької АЕС та повернення її під повний законний контроль українського оператора.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies