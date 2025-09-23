Укренерго: ЗАЕС знову втратила живлення від української енергосистеми

Внаслідок відключення високовольтної лінії, що живить тимчасово окуповану Запорізьку АЕС, станція втратила живлення власних потреб від української енергосистеми.
Про це повідомило 23 вересня Укренерго.
У компанії заявили, що аварійно-відновлювальні роботи почнуть одразу, як тільки це дозволить безпекова ситуація.
«Упродовж періоду окупації — ЗАЕС, яка є найбільшою в Європі атомною електростанцією, вже неодноразово знеструмлювалась через російські обстріли. Живлення електростанції у таких випадках забезпечується за рахунок дизель-генераторів», - зазначило Укренерго.
- Цього місяця на 69-ій Генеральній конференції Міжнародного агентства з атомної енергії ухвалили резолюцію "Ядерна безпека, фізична ядерна безпека і гарантії в Україні" з вимогою негайної деокупації Запорізької АЕС.
- Раніше у МАГАТЕ заявили, що через окупацію ЗАЕС на об’єкті зруйновані майже всі основні принципи ядерної безпеки.