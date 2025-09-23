Як формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
Укренерго: ЗАЕС знову втратила живлення від української енергосистеми

Це сталося через відключення високовольтної лінії.

Укренерго: ЗАЕС знову втратила живлення від української енергосистеми
ЗАЕС
Фото: Укренерго

Внаслідок відключення високовольтної лінії, що живить тимчасово окуповану Запорізьку АЕС, станція втратила живлення власних потреб від української енергосистеми. 

Про це повідомило 23 вересня Укренерго.

У компанії заявили, що аварійно-відновлювальні роботи почнуть одразу, як тільки це дозволить безпекова ситуація. 

«Упродовж періоду окупації — ЗАЕС, яка є найбільшою в Європі атомною електростанцією, вже неодноразово знеструмлювалась через російські обстріли. Живлення електростанції у таких випадках забезпечується за рахунок дизель-генераторів», - зазначило Укренерго.

  • Цього місяця на 69-ій Генеральній конференції Міжнародного агентства з атомної енергії ухвалили резолюцію "Ядерна безпека, фізична ядерна безпека і гарантії в Україні" з вимогою негайної деокупації Запорізької АЕС.
  • Раніше у МАГАТЕ заявили, що через окупацію ЗАЕС на об’єкті зруйновані майже всі основні принципи ядерної безпеки.
