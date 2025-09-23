Укренерго: ЗАЕС знову втратила живлення від української енергосистеми

Це сталося через відключення високовольтної лінії.

Внаслідок відключення високовольтної лінії, що живить тимчасово окуповану Запорізьку АЕС, станція втратила живлення власних потреб від української енергосистеми.

Про це повідомило 23 вересня Укренерго.

У компанії заявили, що аварійно-відновлювальні роботи почнуть одразу, як тільки це дозволить безпекова ситуація.

«Упродовж періоду окупації — ЗАЕС, яка є найбільшою в Європі атомною електростанцією, вже неодноразово знеструмлювалась через російські обстріли. Живлення електростанції у таких випадках забезпечується за рахунок дизель-генераторів», - зазначило Укренерго.