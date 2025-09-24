Якщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
Війна

​Генштаб ЗСУ: на Покровському напрямку росіяни здійснили 28 штурмів українських позицій

На Лиманському ворожа армія атакувала 14 разів.

​Генштаб ЗСУ: на Покровському напрямку росіяни здійснили 28 штурмів українських позицій
українськ військові
Фото: Генштаб

Станом на 16.00 24 вересня на фронті зафіксували 78 бойових зіткнень.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Від артилерійських обстрілів з території РФ страждають прикордонні населені пункти, зокрема, Заріччя Чернігівської області; Сімейкине, Зарічне Сумської області. 

Три атаки ворогів відбили українські захисники на Північно-Слобожанському і Курському напрямках. Також противник завдав 6 авіаударів, скинув 13 КАБів, здійснив 104 обстріли, зокрема п’ять — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському росіяни двічі атакували позиції українських захисників поблизу Вовчанська, одне бойове зіткнення триває. Авіаудару КАБами зазнав населений пункт Шипувате.

На Куп’янському тривають п’ять атак на позиції українських військ у районах Котлярівки та у бік Піщаного й Колісниківки. 

На Лиманському загарбницька армія атакувала 14 разів поблизу населених пунктів Новомихайлівка, Греківка, Колодязі, Шандриголове, Новоселівка, Дерилове та Зарічне. Сили оборони успішно зупинили сім спроб просування противника, бої тривають.

На Сіверському ворог намагався прорватися в районах Серебрянки, Оріхово-Василівки та у бік Дронівки і Ямполя, п’ять з семи атак наразі тривають.

На Краматорському противник атакував позиції Сил оборони в районі Часового Яру, отримав відсіч.

На Торецькому загарбник сім разів намагався йти вперед у районах Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки та Яблунівки. Ворог КАБами вдарив по Костянтинівці.

На Покровському окупанти здійснили 28 спроб потіснити українських захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Полтавка, Никанорівка, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Сухецьке, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне та Горіхове. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 27 атак. Авіація окупантів завдала удару по Добропіллю.

На Новопавлівському напрямку противник п’ять разів атакував поблизу населених пунктів Воскресенка, Січневе, Вороне, Тернове та Новогригорівка. На даний час один бій триває.

На Гуляйпільському оборонці відбили три спроби ворожих підрозділів просунутись вперед в районі Ольгівського.

На Оріхівському наступальних дій противника на даний час не зафіксували.

На Придніпровському українські воїни відбили дві атаки агресора, ще один бій триває. Також ворожа авіація завдала авіаударів по Ольгівці.
