На Житомирщині викрито незаконний видобуток піску зі збитками довкіллю на понад 68 млн грн, повідомляє Офіс генпрокурора.

Як встановили екологічні прокурори, 34-річний керівник одного з товариств на Житомирщині організував незаконний видобуток корисної копалини місцевого значення – піску.

Упродовж 2024 року, не маючи спеціальних дозволів на видобування корисних копалин та користування надрами, підприємством незаконно видобуто 68 745 кубометрів піску.

Таким чином, довкіллю було завдано збитків на понад 68 млн грн.

Керівнику повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 240 КК України – незаконне користування надрами.