Кислиця: багато людей підходять до зовнішньої політики, як до перегляду серіалу на Netflix

Заступник голови МЗС прокоментував заяву Трампа про те, що Україна здатна повернути всю територію, захоплену росіянами.

Кислиця: багато людей підходять до зовнішньої політики, як до перегляду серіалу на Netflix
Сергій Кислиця
Фото: ЕРА/UPG

Перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця прокоментував заяву президента США Дональда Трампа про те, що Україна здатна повернути всю територію, захоплену Росією.

Про це він розповів в інтерв'ю Укрінформу.

Цю заяву президента США коментують із певним скепсисом, а дехто вважає її розворотом у бік України.  Кислиця ж вважає, що це - результати кропіткої дипломатичної роботи. 

"Я розумію, що багато людей підходять до зовнішньої політики, як до перегляду серіалу на Netflix – що має бути кінець сезону, happy end або затравка на наступний сезон. Те, з чим ми маємо справу, – це не серіал на Netflix, а дуже копітка щоденна робота. І ви самі бачите, як еволюціонували українсько-американські відносини за останні місяці", - зазначив заступник голови МЗС.

"Я можу з усією відповідальністю сказати, що ті заяви, які ми почули з Нью-Йорка, не стали результатом якогось спонтанного емоційного сплеску з боку американського лідера. Вони - результат того, що за цей час українська сторона, яка займала дуже послідовну і принципову позицію, дуже багато зробила на різних рівнях. На рівні президента Зеленського, який мав декілька зустрічей і телефонних розмов з американським лідером. На рівні міністра закордонних справ. На рівні Андрія Єрмака, який є важливим елементом мережі радників з національної безпеки, які ледь не щодня проводять між собою консультації. На рівні Рустема Умєрова, який також, як ви бачите по новинах, працює зі своїми контактами. На рівні прем'єр-міністра, яка ще на своїй попередній посаді багато зробила, щоб ми заклали перспективні форми майбутньої співпраці зі Сполученими Штатами в економічній сфері", - додав Кислиця.

Щодо того, які це матиме наслідки та результати, він зазначив, що про це говорити поки що зарано.

Водночас, він порівняв американську та європейську культуру, зазначивши, що вони - дуже різні. 

"Просто американська політика і американська культура належить до культур прямої дії, direct culture. І до останнього часу з американцями було просто працювати, бо вони що думали, те й говорили, і навпаки. В Європі насправді все складніше. Там політики подеколи так красиво говорять, так багато посилаються на філософів, письменників і поетів, що поки їх слухаєш, ти в захваті, а потім, коли він чи вона закінчує промову, так і не можеш зрозуміти – про що це, де відповідь на запитання?", - зазначив Кислиця.

 

 
Теми: , , ,
﻿
