Кислиця: багато людей підходять до зовнішньої політики, як до перегляду серіалу на Netflix

Перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця прокоментував заяву президента США Дональда Трампа про те, що Україна здатна повернути всю територію, захоплену Росією.

Про це він розповів в інтерв'ю Укрінформу.

Цю заяву президента США коментують із певним скепсисом, а дехто вважає її розворотом у бік України. Кислиця ж вважає, що це - результати кропіткої дипломатичної роботи.

"Я розумію, що багато людей підходять до зовнішньої політики, як до перегляду серіалу на Netflix – що має бути кінець сезону, happy end або затравка на наступний сезон. Те, з чим ми маємо справу, – це не серіал на Netflix, а дуже копітка щоденна робота. І ви самі бачите, як еволюціонували українсько-американські відносини за останні місяці", - зазначив заступник голови МЗС.

"Я можу з усією відповідальністю сказати, що ті заяви, які ми почули з Нью-Йорка, не стали результатом якогось спонтанного емоційного сплеску з боку американського лідера. Вони - результат того, що за цей час українська сторона, яка займала дуже послідовну і принципову позицію, дуже багато зробила на різних рівнях. На рівні президента Зеленського, який мав декілька зустрічей і телефонних розмов з американським лідером. На рівні міністра закордонних справ. На рівні Андрія Єрмака, який є важливим елементом мережі радників з національної безпеки, які ледь не щодня проводять між собою консультації. На рівні Рустема Умєрова, який також, як ви бачите по новинах, працює зі своїми контактами. На рівні прем'єр-міністра, яка ще на своїй попередній посаді багато зробила, щоб ми заклали перспективні форми майбутньої співпраці зі Сполученими Штатами в економічній сфері", - додав Кислиця.

Щодо того, які це матиме наслідки та результати, він зазначив, що про це говорити поки що зарано.

Водночас, він порівняв американську та європейську культуру, зазначивши, що вони - дуже різні.

"Просто американська політика і американська культура належить до культур прямої дії, direct culture. І до останнього часу з американцями було просто працювати, бо вони що думали, те й говорили, і навпаки. В Європі насправді все складніше. Там політики подеколи так красиво говорять, так багато посилаються на філософів, письменників і поетів, що поки їх слухаєш, ти в захваті, а потім, коли він чи вона закінчує промову, так і не можеш зрозуміти – про що це, де відповідь на запитання?", - зазначив Кислиця.