ОБСЄ опублікувала звіт про катування і страти українських полонених: майже 90% звільнених свідчили про жорстоке поводження

Спостерігачі дійшли висновку, що це не може відбуватися без відома влади Росії, тож вона або сама регулює жорстоке поводження з полоненими, або принаймні толерує це.

Місія ОБСЄ зафіксувала "велику кількість" убивств і страт на полі бою та в полоні, "ймовірно пов'язаних" з Росією. Спостерігачі опублікували понад 50-сторінковий звіт про злочини росіян проти полонених – і військових, і цивільних. Вони дійшли висновку, що практика катувань та жорстокого поводження регулюється та санкціонується, або принаймні, толерується, як політика центральної влади Росії.

Докази включають розповіді свідків, судово-медичні експертизи, перехоплені повідомлення і аудіовізуальні матеріали. Ці страти, зокрема після здачі в полон, є воєнними злочинами.

А публічні заяви російської влади про те, що "помилування не буде", ще більше заохочують до страт і сприяють безкарності. ОБСЄ також встановила, що Росія відмовляє у наданні статусу військовополонених і класифікує бранців як осіб, які чинили спротив спеціальній військовій операції, що розмиває межі між цивільними і військовими полоненими і відкриває можливості для кримінального переслідування комбатантів.

"Місія отримала достовірну інформацію про те, що українські військовополонені, яких утримує Росія, зазнають масштабних систематичних катувань і жорстокого поводження. Ці зловживання відбуваються протягом усього процесу – під час взяття в полон, під час доставки до місця утримання під вартою ("привітальне побиття"), під час інтернування і з метою отримання зізнань. Задокументовані методи включають жорстоке побиття кулаками, прикладами гвинтівок, кийками і лопатами, електрошок, перебування в позах, що спричиняють біль і страждання, примусові виснажливі фізичні вправи, напади собак, імітацію страт, сексуальне насильство, погрози вбивством, зґвалтування або каліцтво, примусове роздягання, тривале стояння на колінах та багато форм психологічного приниження. Наявні докази свідчать про те, що катування та жорстоке поводження з затриманими українськими військовополоненими – це поширена практика, яку регулює або толерує центральна влада Росії", – йдеться в звіті спостерігачів.

Окремо вони написали про Оленівку, де окупанти утримують в'язнів: цивільних, військових і переміщених з інших місць утримування.

"Протягом років Оленівка була місцем численних злочинів проти українських військовополонених та інших осіб, утримуваних там. Влітку 2022 року військовополонений помер через відсутність лікування гепатиту, що свідчить про неадекватну медичну допомогу, що надавалася в колонії. УВКПЛ також отримало повідомлення про те, що групи військовополонених були змушені збирати та вантажити тіла мертвих у Маріуполі протягом травня та червня 2022 року, що потенційно може кваліфікуватися як робота «нездорового або небезпечного характеру», заборонена статтею 52(1) ЖК III. Семеро військовополонених повідомили, що військовослужбовець з полку «Азов» частини Національної гвардії був побитий до смерті охоронцями з пов'язаних з Росією збройних груп під час перебування в дисциплінарному ізоляторі. Військовополонені, які утримувалися в колонії, страждали від низької якості їжі та питної води, антисанітарних умов, нерегулярного розподілу їжі, нестачі ліжок та неадекватного медичного обслуговування, включно з обмеженим доступом до ліків від інфекційних захворювань. Ці умови призвели до значної втрати ваги та погіршення здоров'я серед ув'язнених", – повідомили в ОБСЄ.

Свідчення звільнених військовополонених показують, що 89,4% з них зазнали певної форми жорстокого поводження, зокрема 63,8% – фізичного насильства, 55,2% – психологічного насильства та 42,9% – сексуального насильства. Це поширене явище в місцях тримання під вартою та виправних колоніях по всій Росіїї та на тимчасово окупованих територіях України. Місія робить висновок, що катування та жорстоке поводження з українськими військовополоненими є поширеними та систематичними і не обмежуються ізольованими місцями.