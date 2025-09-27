Через російський терор на Херсонщині загинула людина, ще дванадцять — поранені

Під російськими обстрілами опинилися 32 населені пункти області.

Російські окупанти упродовж минулої доби атакували 32 населені пункти Херсонської області. Дванадцять людей поранені, одна людина загинула.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Садове, Зеленівка, Придніпровське, Білозерка, Станіслав, Кізомис, Широка Балка, Олександрівка, Велетенське, Дніпровське, Софіївка, Понятівка, Микільське, Токарівка, Берислав, Михайлівка, Дудчани, Золота Балка, Новорайськ, Новокаїри, Бургунка, Зміївка, Костирка, Львове, Новоолександрівка, Одрадокам'янка, Ольгівка, Осокорівка, Республіканець, Тягинка, Веселе та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 7 багатоповерхівок та 94 приватні будинки.

Також окупанти понівечили магазини, господарські споруди, приватні гаражі та автомобілі, автобуси.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 12 — дістали поранення.